FUJIFILM ha annunciato importanti novità sia per la Gamma GFX sia per la Serie X, scopriamo insieme i nuovi prodotti, tra fotocamere e obiettivi

Fujifilm, in una giornata dedicata a cui abbiamo partecipato, ha annunciato tante novità e presentato ben quattro nuovi prodotti, tra fotocamere e obiettivi. In particolare, la nuova Fujifilm GFX100S II, l’evoluzione della GFX100 II che abbiamo provato e recensito quest’anno. Si tratta di un Large Format che si fa più compatto e leggero, con prestazioni davvero elevate e un sensore da 102 MP. Si aggiunge anche un obiettivo a corredo,Fujinon 500 mm GF F5.6, un super teleobiettivo a focale fissa. Un’altra camera molto attesa è la Fujifilm XT50, la mirrorless che presenta la grande novità delle ghiere con la simulazione pellicola. Per qussta camera è possibile abbinare un Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR, anche questo appena presentato.

Scopriamo il dettagli di questi nuovi prodotti Fujifilm!

FUJIFILM: le ultime novità con quattro nuovi prodotti

FUJIFILM GFX100S II, la potenza si fa leggera, è dotata del sensore 102MP high-speed Il, di un potente IBIS e l’AF ad alta precisione per restituire una qualità dell’immagine senza pari. GFX100S II è la fotocamera per fotografi professionisti e per gli amatori evoluti che desiderano esplorare il mondo della fotografia Large Format con le straordinarie capacità di riproduzione delle immagini e la portabilità migliorata.

FUJIFILM GFX100S II sarà disponibile dalla seconda metà di giugno 2024 al prezzo suggerito al pubblico di 5.595,00 euro iva inclusa.

FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR è un obiettivo super-tele a focale fissa in grado di catturare immagini fino a 500mm rendendolo il più lungo nella gamma di obiettivi GF. Se combinato con il FUJINON Teleconverter GF1.4X TC WR, che espande l’estensione focale dell’obiettivo, raggiunge una lunghezza massima di 700mm. Nonostante sia un obiettivo super-tele per fotocamere Large Format, il peso è contenuto a soli 1.375g circa, per garantire un’elevata portabilità.

FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR sarà disponibile dalla seconda metà di giugno 2024 al prezzo suggerito al pubblico di 3.965,00 euro iva inclusa.

FUJIFILM X-T50, è versatile, prestazionale da portare sempre e ovunque. Si presenta con un corpo compatto e leggero che racchiude un sensore X-Trans™ CMOS 5 HR retroilluminato da 40,2 megapixel, il motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità “X-Processor 5”, e una funzione di stabilizzazione dell’immagine IBIS a 5 assi, fino a 7,0 stop. FUJIFILM X-T50 è la fotocamera digitale mirrorless equipaggiata dell’esclusiva ghiera di Simulazione Pellicola.

FUJIFILM X-T50 sarà disponibile dalla seconda metà di giugno 2024, in tre varianti di colore, BLACK, SILVER e CHARCOAL SILVER, ai seguenti prezzi suggeriti al pubblico iva compresa:

X-T50 BODY 1.529,99 euro

X-T50 KIT 16-50mm 1.929,99

X-T50 KIT 15-45mm 1.679,99

FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR è il nuovo zoom standard della linea di obiettivi XF che eccelle in ogni situazione di ripresa perché combina prestazioni ad alta risoluzione con un design compatto e leggero. È l’obiettivo zoom dal peso piuma resistente agli agenti atmosferici e alle basse temperature fino a -10°C. Copre una gamma di lunghezze focali, dal grandangolo 16mm al medio tele 50mm.

FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR sarà disponibile da giugno 2024 al prezzo suggerito al pubblico di 849,99 euro iva inclusa.

E voi, cosa ne pensate di queste novità Fujifilm? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le news sul mondo della fotografia.