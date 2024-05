Fallout: 10 cose che vorremmo vedere nella stagione 2

In attesa della stagione 2 della serie Prime Video di Fallout vediamo quali sono le 10 cose che vorremmo vedere approfondite

La stagione 2 di Fallout potrebbe arrivare prima del previsto con l’inizio delle riprese fissato per settembre prossimo, ma nell’attesa di saperne di più ogni appassionato starà sicuramente già stilando la sua lista di desideri per i prossimi episodi. Lo facciamo anche noi, raccontandovi 10 cose che vogliamo assolutamente vedere in Fallout, partendo ovviamente dal videogioco.

New Vegas | 10 cose che vorremmo vedere in Fallout 2

Il finale di Fallout mostra chiaramente le rovine della città di Las Vegas, che nella tradizione dei videogame Bethesda significano solo una cosa… Fallout: New Vegas, amatissimo videogame del 2010. Sembra chiaro, a questo punto, che New Vegas sarà l’ambientazione centrale della stagione 2 o comunque una delle ambientazioni principali.

Qualche volto noto nei videogiochi | 10 cose che vorremmo vedere in Fallout 2

Se Fallout 2 tornerà a New Vegas, allora lo show potrebbe avere la scusa ideale per proporre in chiave live-action alcuni personaggi del famoso spin-off, ambientato tra gli eventi di Fallout 3 e Fallout 4. La serie tv è ambientata circa venti anni dopo gli eventi del videogame New Vegas, quindi qualche NPC potrebbe essere ancora in giro.

Hank MacLachlan | 10 cose che vorremmo vedere in Fallout 2

Più spazio a Hank MacLachlan: l’episodio finale della prima stagione ha rivelato che Hank, il padre della protagonista Lucy, è in realtà il vero villain della serie, avendo fatto parte fin dall’inizio del piano della Vault. Ora in possesso di un’armatura della Confraternita d’acciaio, Hank non sembra minimamente intenzionato a pentirsi e passare al ‘Lato Chiaro’, quindi dato che nella prima stagione è stato messo in panchina per gran parte del tempo ci aspettiamo un ruolo di maggior peso nei prossimi episodi.

Nuovi mostri | 10 cose che vorremmo vedere in Fallout 2

La prima stagione di Fallout si è concentrata maggiormente sugli esseri umani e suoi ghoul, ma la seconda potrebbe sfoggiare alcune delle creature più strane che popolano la Zona Contaminata, a partire dai temibili Deathclaw.

Il resto del mondo | 10 cose che vorremmo vedere in Fallout 2

Cosa ne è stato della cara vecchia Europa o della Cina, della Russia, del Giappone, dell’India, dell’Africa? La prima stagione di Fallout ha raccontato la caduta degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda coi Sovietici, ma chissà che la seconda stagione non possa svelare nuovi retroscena su altre nazioni e continenti.

La famiglia Cooper | 10 cose che vorremmo vedere in Fallout 2

Il Ghoul Cooper Howard, un attore che lavorava a Los Angeles nel 2070, è uno dei protagonisti della serie. Dopo l’apocalisse nucleare della serie Fallout, le radiazioni hanno trasformato Cooper, insieme a molte altre persone negli Stati Uniti, in Ghoul. Alcuni Ghoul, come Cooper, possono mantenere la loro umanità con l’aiuto di droghe provenienti dalle Terre Desolate, mentre altri si trasformano in mostri simil zombie. Cooper/Ghoul è uno dei pochi fortunati che ha mantenuto la sua personalità per oltre 200 anni, spinto dall’unico obiettivo di ritrovare la sua famiglia di prima dell’apocalisse. Ci riuscirà nella seconda stagione?

La Confraternita d’Acciaio con un nuovo potere | 10 cose che vorremmo vedere in Fallout 2

Per quanto riguarda la Confraternita d’Acciaio, la fazione ha ora il controllo del reattore a fusione fredda di Moldaver. La morte di quest’ultima e l’uccisione dei suoi alleati dell’NCR significa che la Fratellanza ha preso l’Osservatorio di Griffith e il reattore che ora fornisce energia alle Terre Desolate. Per tutta la stagione 1, i leader della Confraternita d’Acciaio parlano continuamente di togliere il potere a chi li circonda, lasciando intendere un futuro oscuro per loro e per Maximus.

L’enclave | 10 cose che vorremmo vedere in Fallout 2

Nonostante questa sia una parte importante della stagione 1, non è mai stato rivelato quali passi abbia fatto l’Enclave per consegnare Wilzig alla giustizia. L’Enclave era quasi inesistente nella storia della stagione 1 di Fallout, eppure si pensava che avrebbe cercato di rimediare al tradimento di Wilzig, data l’importanza di ciò che aveva rubato. Data la loro scarsa presenza, è probabile che l’Enclave possa avere un ruolo maggiore nella seconda stagione di Fallout. La loro reazione al tradimento di Wilzig potrebbe essere importante per il futuro, fornendo alla stagione 2 ancora più domande a cui rispondere.

Norm e il Vault 31 | 10 cose che vorremmo vedere in Fallout 2

Con Norm intrappolato nel Vault 31 alla fine della stagione 1 di Fallout, gli abitanti dei Vault 32 e 33 non sanno in che modo sono controllati dal Vault 31. Allo stesso modo, Lucy non mostra alcun intenzione di voler ritorna al Vault 33 nel prossimo futuro, il che significa che è improbabile che la verità venga a galla presto. Per questo motivo, una delle domande principali a cui la seconda stagione deve dare una risposta è cosa ne sarà dei Vault 32 e 33.

Nuove fazioni | 10 cose che vorremmo vedere in Fallout 2

Infine, l’ultima grande domanda a cui la seconda stagione di Fallout può rispondere è quali altre fazioni saranno introdotte nella serie. Dalla Confraternita d’Acciaio all’Enclave e fino alla Nuova Repubblica Californiana, le fazioni della stagione 1 sono state parte integrante di diversi giochi di Fallout. Detto questo, l’ampia storia di Fallout significa che diverse fazioni importanti non sono ancora apparse, e la stagione 2 offre l’opportunità di rispondere a quali potrebbero apparire in futuro.

Quali dei pronostici si avverranno?

Non resta che attendere per scoprire quale delle aspettative per la seconda stagione della serie Prime Video saranno soddisfatte. Certamente sappiamo che gli autori hanno a cuore le idee

