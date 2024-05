Lenovo: annunciati Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6

Lenovo annuncia Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6, i suoi primi PC AI di nuova generazione basati su Snapdragon X Elite

Quest’oggi Lenovo ha annunciato Lenovo Yoga Slim 7x e Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, i suoi primi PC AI di nuova generazione basati su Snapdragon X Elite. Mentre l’industria dei PC entra in una nuova fase dell’era dell’intelligenza artificiale, Lenovo è pronta a offrire nuovi livelli di personalizzazione nel personal computing in tutto il suo portafoglio di PC. Con un’elaborazione intelligente in locale delle attività basata su software e aumento della produttività, della creatività e della sicurezza. Così questi PC Copilot+ offrono un’esperienza completamente nuova nell’interazione con il PC.

Dettagli sui nuovi Lenovo Yoga Slim 7x e Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Alimentati dal processore Snapdragon X Elite di Qualcomm Technologies con CPU Qualcomm Oryon a 12 core, GPU Qualcomm Adreno e una NPU Qualcomm Hexagon dedicata. Questi notebook offrono prestazioni straordinarie per watt con un’elaborazione AI NPU in grado di raggiungere fino a 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS). Grazie ai recenti aggiornamenti di Microsoft e Copilot+, gli utenti possono accedere alle funzionalità LLM anche offline, mantenendo alta la produttività e la creatività. I nuovi notebook Lenovo sfruttano l’intelligenza artificiale generativa e l’apprendimento automatico per aiutare a creare testi coinvolgenti, immagini accattivanti e semplificare le attività quotidiane.

Lenovo Yoga Slim 7x: il modo più intelligente di creare

Il Lenovo Yoga Slim 7x, potenziato dall’intelligenza artificiale, permette ai creatori di dedicare più tempo alla creazione e meno all’editing e al rendering. La NPU Hexagon del processore Snapdragon X Elite offre funzionalità avanzate come text-to-image, editing foto e video avanzato, e feedback creativo. Con un design sottile e leggero, lo Yoga Slim 7x è anche estremamente efficiente dal punto di vista energetico, con una batteria da 70 Wh che garantisce una lunga durata. Il dispositivo presenta un pannello touch OLED PureSight da 14,5″ con risoluzione 3K, supporto TUV Rheinland Low Blue Light e una webcam FHD MIPI IR. Inoltre, è realizzato con materiali sostenibili e include un servizio di compensazione delle emissioni di CO2.

ThinkPad T14s Gen 6: progettato per le aziende

Il ThinkPad T14s Gen 6 rappresenta un significativo passo avanti nei PC aziendali basati sull’intelligenza artificiale. Dotato del processore Snapdragon X Elite, il ThinkPad T14s Gen 6 offre prestazioni elevate e un’efficienza eccezionale. La NPU integrata supporta funzionalità AI avanzate, migliorando la produttività e la creatività. Con memoria LPDDR5x fino a 64 GB, il notebook è equipaggiato per affrontare qualsiasi sfida professionale. Grazie a funzionalità di sicurezza avanzate, il ThinkPad T14s Gen 6 garantisce protezione e privacy in ogni momento. La collaborazione tra Lenovo, Qualcomm Technologies e Microsoft assicura un’ampia compatibilità con le applicazioni aziendali ottimizzate per Windows su tecnologia Snapdragon.

Disponibilità e Prezzi dei nuovi Lenovo Yoga Slim 7x e Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Il Lenovo Yoga Slim 7x sarà disponibile a partire da giugno 2024, con un prezzo iniziale di 1599 euro (IVA inclusa). Il ThinkPad T14s Gen 6 sarà disponibile a partire da giugno 2024 nel Regno Unito e in Germania, e da agosto 2024 nel resto dell’EMEA, con un prezzo iniziale di 1769 euro (IVA esclusa).

