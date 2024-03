Final Fantasy XVI: The Rising Tide, svelata la data d’uscita dell’ultimo DLC

Square Enix ha recentemente annunciato la data d’uscita di The Rising Tide, l’ultimo DLC in cantiere per Final Fantasy XVI: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mentre siamo ancora tutti immersi nel magico mondo di Final Fantasy VII Rebirth (qui la nostra recensione!), Square Enix sta portando a termine il progetto di Final Fantasy XVI (ve ne abbiamo parlato qui!), di cui erano previsti due DLC separati e appartenenti al Season Pass di cui il primo e più limitato, Echoes of the Fallen, era già uscito nel dicembre scorso. Il secondo, invece, aveva bisogno di più lavorazione, in quanto più espanso e con aggiunte particolarmente interessanti. Finalmente, però, abbiamo una data d’uscita ufficiale in cui potremo chiudere il cerchio dell’avventura di Clive.

La data d’uscita del secondo DLC di Final Fantasy XVI chiude il cerchio: scopriamo The Rising Tide

Final Fantasy XVI: The Rising Tide arriverà su PS5 il prossimo 18 aprile, con una ventata d’aria fresca e tanto nuovo contenuto. La sinossi, disponibile sul sito ufficiale di Square Enix, recita:

Una lettera anonima giunge al rifugio, portando con sé una richiesta inaspettata: il Dominante di Leviatano, Eikon dell’Acqua da tempo scomparso, ha bisogno di aiuto. Per rispondere a questo appello, Clive e i suoi compagni dovranno avventurarsi fino a Mysidia, una terra nascosta sotto un cielo blu, dove scopriranno la tragica storia di un popolo dimenticato.

Per giocare The Rising Tide dovrete aver sbloccato Origine come destinazione sulla mappa del mondo ed aver completato la missione principale “Inestimabile” (qui trovate la lista completa delle missioni!). Fra le aggiunte più interessanti, oltre alla nuova sezione di narrativa, troviamo la possibilità di ottenere l’Eikon di Leviatano, che permetterà a Clive di completare gli elementi ed avere fra le mani anche l’elemento dell’acqua.

Inoltre, con The Rising Tide verrà innalzato il level cap dei personaggi, che passerà da 50 a 60 nella Modalità Storia o nella Modalità Azione e da 100 a 110 nella Modalità Final Fantasy.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Final Fantasy XVI: The Rising Tide che, oltre a riportarne la data d’uscita, ha tutti i dettagli di cui avete bisogno, la trovate qui! Fateci sapere che cosa ne pensate voi del titolo di Square Enix qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!