Enotria: The Last Song, la data d’uscita è stata ufficialmente rinviata

Che l’annuncio della data d’uscita del DLC di Elden Ring (qui tutto quello che c’è da sapere sul trailer ufficiale!) avrebbe scosso il mercato lo sapevamo già da soli, ma che cadesse proprio lo stesso giorno dell’arrivo di Enotria: The Last Song è una sfortuna per il piccolo studio di sviluppo italiano, Jyamma Games. Una competizione del genere non sarebbe stata reggibile nemmeno da produzioni più blasonate ed era dunque inevitabile che, dopo diverse settimane di rumor e indiscrezioni, giungesse la conferma del rinvio della data d’uscita. E non solo: ci sono altre novità.

Rinviata la data d’uscita di Enotria: questa e diverse altre novità

Dapprima quella più interessante: la data d’uscita. Enotria: The Last Song arriverà ufficialmente il prossimo 21 agosto. Sì, esattamente un giorno dopo Black Myth Wukong, non commentiamo la cosa. Oltre al rinvio, Jyamma Games ha anche affermato che al lancio il gioco sarà disponibile “solo” su PC e PS5, evitando dunque Xbox Series X | S. Questo, stando a quanto affermato su Steam da Giacomo Greco, CEO di Jyamma Games, è per rendere l’esperienza quanto più performante ed ottimizzata sulle piattaforme di lancio. Su Xbox sarà disponibile successivamente.

Inoltre, per ingannare l’attesa, verrà “presto” resa disponibile una demo di Enotria: The Last Song su PC (Steam, Epic Games Store) e PS5. Greco avrebbe affermato:

Siamo sicuri che i giocatori ne rimarranno entusiasti e che ci permetterà di ricevere feedback da tutto il mondo. Sono orgoglioso del lavoro e del livello raggiunto dal nostro team, specialmente considerando che siamo una compagnia indipendente di sole 60 persone.

Che la data d'uscita di Enotria: The Last Song sarebbe stata rinviata ce lo aspettavamo, ma che sarebbe comunque caduta ad un passo da un altro attesissimo titolo non ci sembra comunque una scelta molto smart. Saremo felici di essere smentiti