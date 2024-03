Recensione Final Fantasy VII Rebirth: "... esattamente così"

Ed è dunque giunto il momento di parlarvi di Final Fantasy VII Rebirth in una recensione dedicata: sarà un lungo viaggio, quasi estenuante, ma ne varrà la pena… sì, stiamo parlando del gioco

Non è nemmeno lontanamente immaginabile quanto sia difficile parlarvi, quanto più oggettivamente possibile, di Final Fantasy VII Rebirth. I motivi sono tanti e si va dal sentimentalismo più becero all’enormità che va a costituire, indubbiamente, uno dei titoli più ambiziosi degli ultimi anni di Square Enix. Forse, però, il principale è soltanto uno: l’epocale scottatura che, chi vi scrive, si è presa nel 2020 con Final Fantasy VII Remake. Non staremo qui a rivangare il passato, certamente, ma c’è sempre quella domanda che ci rimbomba in testa ricordando il capitolo finale del primo della trilogia… “perché?”. Bando alle ciance però, il passato è passato, mentre il futuro di questa nuova strada imboccata dal meraviglioso viaggio di Final Fantasy VII sembra essere piuttosto radioso: e allora facciamolo, parliamo di Rebirth in questa recensione.

Hollow | Recensione Final Fantasy VII Rebirth

Vorremmo tanto poterlo ignorare, quell’elefante nella stanza, ma preferiamo a questo punto toglierci il dente e partire, per questa recensione di Final Fantasy VII Rebirth, con la narrativa. Non approfondiremo particolarmente, perché ci riserviamo il diritto di parlarvene meglio in uno speciale full spoiler, proprio per evitare anticipazioni a chi non ne vuole. D’altronde, però, se non andiamo a toccare note scomode, non abbiamo poi molto da dire sulla narrativa. Il gioco riprende esattamente dal finale di Remake (qui la nostra recensione completa!), mentre il gruppo di Cloud è in viaggio per raggiungere Sephiroth e capire che cosa stia succedendo davvero al mondo.

Sin dalle prime fasi iniziali a Nibelheim, quelle giocabili anche nella prima demo rilasciata su PlayStation Store a febbraio (e da cui abbiamo tratto una corposa anteprima, la trovate qui!), infatti, si nota subito che l’intento con Rebirth è esattamente quello che è stato per Remake: seguire precisamente la narrativa originale in ogni suo aspetto, aggiungendo e approfondendo dettagli dei singoli personaggi per renderli ancor più caratterizzati, vivi e reali. A questa narrativa vengono poi affiancati elementi… distonici. Già dai vari trailer mostrati avrete notato la presenza di Zack, che non dovrebbe essere nell’avventura di Cloud successiva agli eventi di Crisis Core: Final Fantasy VII (qui la nostra recensione di Reunion) per motivi vari.

Lifestream | Recensione Final Fantasy VII Rebirth

La sconfitta dei Numen nel primo capitolo ha portato a grandi ripercussioni sul mondo vissuto dai nostri protagonisti, ripercussioni che, per gran parte dell’avventura, quasi non avvertirete. Il problema, come potete immaginare, sono le fasi finali di gioco, in cui Square Enix torna a farci capire che no: questo non è il Final Fantasy VII originale, ma una nuova linea narrativa. A differenza di Remake, però, la scottatura non è stata così eclatante. Sarà perché ce lo aspettavamo, alla fine, o sarà perché forse alcuni dettagli sono stati gestiti meglio. Non possiamo saperlo in realtà e né vogliamo approfondire: lo faremo in una sede apposita.

Fatto sta che tutto, in Rebirth, è migliorato rispetto a Remake, specialmente la gestione dei personaggi e, come già detto, il loro approfondimento. Anche i semplici bunter nel corso delle esplorazioni, le chiacchiere e i dialoghi che possono sembrare più inutili, danno in realtà una maggiore profondità ai protagonisti e, collateralmente, al mondo di gioco. E finalmente, finalmente, dopo Intergrade Yuffie riesce a prendere il posto da protagonista che meritava sin da quel lontano 1997.

Fonts of Knowledge | Recensione Final Fantasy VII Rebirth

Abbandoniamo la narrativa per poi riprenderla in sedi più opportune (e full spoiler, magari) e passiamo al cuore pulsante di questa recensione di Final Fantasy VII Rebirth: il sistema di combattimento. Se pensate che con Remake Square Enix avesse raggiunto l’apice della sintesi fra il vecchio e il nuovo, fra il sistema di combattimenti a turni e quello prettamente action, sappiate che in Rebirth quello stesso gameplay è stato ulteriormente migliorato ed affinato. La base è esattamente la stessa del prequel, ma sin dai primi minuti di gioco vi accorgerete che è tutto più fluido e reattivo e che, finalmente, sono state migliorate sia le parate sia le schivate.

La più grande ed interessante aggiunta risiede, sicuramente, negli Attacchi Sinergici, mosse speciali molto potenti che possono essere messe in atto da due personaggi specifici dopo aver consumato un tot di barre ATB, che sia per consumare oggetti o attivare abilità e magie. Questo fattore è fondamentale, perché le rende più complesse da attivare e, semplicemente, non potrete spammarle così spesso. Le Abilità Sinergiche, oltre al poter causare ingenti danni ai nemici o al ripristinare quantità moderate di HP e MP al party, hanno anche effetti secondari piuttosto utili.

Sinergies

Concettualmente, si possono dividere in quattro categorie: quelle che innalzano il livello delle abilità limite; quelle che aumentano i danni sui nemici stremati; quelle che frammentano in tre la barra ATB (con tutte le conseguenze del caso); e infine, le più utili (specialmente in modalità Difficile), quelle che azzerano i costi di lancio delle magie per un tempo limitato. Le Abilità Sinergiche sono sbloccabili all’interno del classico Albero delle Abilità, presente anche in Remake, e bisogna fare attenzione alle coppie predefinite, specialmente nel caso in cui si tenda a giocare con un party fisso.

E qui giungiamo al punto focale di tutto questo discorso sulle Abilità Sinergiche e il vero motivo per cui le abbiamo apprezzate così tanto: spingono il giocatore ad utilizzare tutti i personaggi del party e non solo quel tritatutto di Cloud. Questo perché, seppur sia vero che le barre ATB si riempiano un po’ più velocemente anche nei personaggi non attivi rispetto a Remake, si tratta comunque di una velocità troppo limitante, specialmente negli scontri più impegnativi. Sarete quindi quasi obbligati a switchare fra i tre personaggi giocanti per usarne abilità e magie specifiche, o semplicemente per lasciar fare a loro con la Materia Automatizzante dopo averne riempito le barre ATB. Un equilibrio tanto ricercato, e finalmente raggiunto.

Follow the Black Robes | Recensione Final Fantasy VII Rebirth

Come detto, l’Albero delle Abilità è simile a quello di Remake, ed è possibile acquisirne di nuove spendendo i punti Abilità ottenuti salendo di livello o coi manuali di combattimento acquistabili. A fare la differenza, in Rebirth, è il Livello Squadra, aumentabile svolgendo una pletora di attività diverse, fra cui avanzare con la narrativa, portare a termini incarichi secondari o approfondendo i dossier di Chadley (ci arriveremo poi). Tornano anche le evocazioni degli Esper, tutti molto belli da vedere e dannatamente utili in molte occasioni, compresi anche Ramuh e Leviatano che potrete sbloccare se avrete nella console PS5 i dati di salvataggio di Intergrade e Remake (non vi perdete niente, in caso, sono piuttosto deboli rispetto ai successivi).

Per approfondire ulteriormente il fattore “combattimento” sono state aggiunte anche nuove armi ed accessori, nonché nuove materie, come le bi-elementali che permettono di equipaggiare una sola materia, ma avere due magie elementali disponibili. Insomma, quello di Final Fantasy VII Rebirth è un sistema di combattimento che permea il 90% da Remake, ma lo affina, snellisce e lo migliora sotto ogni aspetto. Poi, ne aggiunge un ulteriore 10%, rendendolo praticamente inarrivabile, allo stato attuale delle produzioni di Square Enix. Perché sì, lo sappiamo tutti che sarà questo il sistema di scontri che verrà usato per i prossimi capitoli principali del franchise, dopo la (splendida) parentesi puramente action di Final Fantasy XVI (qui la nostra recensione completa!).

With Heavy Heart | Recensione Final Fantasy VII Rebirth

Passiamo dunque al mondo di gioco di Final Fantasy VII Rebirth, ossia la parte più corposa di tutta l’esperienza. Non si tratta di un open-world, ovviamente, ma di più open-map enormi e completamente esplorabili tra cui è possibile teletrasportarsi una volta raggiunti determinati punti di storia. Quindi sì, tranquilli: una volta abbandonata una regione, potrete tranquillamente tornare indietro a patto che abbiate un minimo di pazienza. Potete esplorare ogni singola area anche a piedi, ma il nostro consiglio primario è di sbloccare i Chocobo di riferimento in ciascuna regione, prima di proseguire. Questo perché, sebbene ad esempio nella zona iniziale della Prateria il Chocobo serva soltanto ad aumentare la velocità di esplorazione, già nell’area di Junon i fedeli pennuti vi permetteranno di scalare pareti montuose che, altrimenti, sarebbero inaccessibili.

Inter-connection

Ogni Chocobo di ogni regione è sbloccabile portando a termine specifici minigiochi o proseguendo con la narrativa. Nulla di troppo trascendentale, saranno sempre piuttosto semplici da ottenere. I pennuti sono anche personalizzabili nell’estetica con tre pezzi di equipaggiamento, acquistabili ai ranch spendendo piume dorate, ottenibili ripristinando le varie stazioni di Chocobo sparse lungo le mappe e che fungono da checkpoint per recuperare HP e MP. Che giro complicato, eh?

Final Fantasy VII Rebirth è, però, tutto esattamente così interconnesso. Ogni attività secondaria disponibile sulla mappa di gioco potrà avere effetti su altre attività secondarie, in una sorta di esperienza più ampia e vasta in cui tutti gli elementi si intrecciano fra loro. Portare a termine un incarico non solo vi garantirà un premio, ma vi potrebbe fornire elementi, materiali o informazioni per far avanzare altri incarichi e così via.

Fun in the Sun | Recensione Final Fantasy VII Rebirth

E a proposito di materiali, una delle aggiunte più interessanti di Final Fantasy VII Rebirth è il Trasmutatore che vi permette, tramite l’utilizzo delle materie prime che troverete da raccogliere nelle mappe di gioco o sconfiggendo i nemici (o ancora, acquistandoli nei negozi appositi) di creare oggetti, accessori e, addirittura, materiali chiave per proseguire negli incarichi secondari. Anche in questo caso, la prima creazione di un nuovo oggetto comporterà l’ottenimento di una quantità di punti esperienza, che aumenterà il livello di Trasmutazione di Cloud e che sarà quindi in grado di creare oggetti più potenti.

L’obiettivo principale dell’esplorazione in Final Fantasy VII Rebirth sarà, ovviamente, il completamento dei Dossier di Chadley. E questo non perché il bambino sarà particolarmente petulante e invadente nelle vostre scorribande, ma perché farlo vi consentirà di sbloccare nuovi combattimenti virtuali, da cui ottenere oggetti rari e, addirittura, Esper, ma anche di fornire abbastanza dati allo scienziato per creare nuove e altrimenti non ottenibili materie. Le mappe saranno dunque disseminate di punti di interesse, che variano dalle vecchie torri di trasmissione, alle aree di caccia, agli altari degli Esper, alle case dei Moguri e così via.

Queen’s Blood | Recensione Final Fantasy VII Rebirth

E se ciò non fosse abbastanza, e vi assicuriamo che nessuno si sarebbe lamentato se Square Enix si fosse fermata a questa mole di contenuto, Final Fantasy VII Rebirth è un gigantesco calderone di minigiochi di qualsiasi tipo, sbloccabili anche in contesti che mai vi immaginerete. Alcuni sono ripresi da Remake, come quelli degli appassionati bodybuilder, mentre altri sono completamente nuovi e sono veramente, veramente tanti. Ogni occasione è buona per inserire attività diverse, senza mai diventare estenuante in termini di quantità.

E vogliamo parlare di Regina Rossa? Il gioco di carte collezionabili creato per l’esperienza di Rebirth è quantomeno assuefacente. Non lo abbiamo trovato particolarmente difficile, anzi, e la possibilità di riavviare la partita in qualsiasi momento senza caricamenti di sorta è quantomai utile al tentare nuovamente partite andate in malora. E ovviamente non si tratta solo di collezionismo o di un ulteriore minigioco, perché si è riusciti a costruire attorno al gioco di carte una vera e propria trama secondaria piuttosto affascinante ed importante, per capire al meglio la lore del mondo di gioco. Lo ammettiamo candidamente: se Square Enix decidesse di creare un DLC a pagamento esclusivamente incentrato su Regina Rossa, saremmo probabilmente i primi ad acquistarlo.

Sense of Kalm | Recensione Final Fantasy VII Rebirth

Passiamo dunque, ora, al comparto tecnico e sonoro di questa recensione di Final Fantasy VII Rebirth. Partiamo da un presupposto: non siamo riusciti a giocare in modalità Performance. Nonostante la situazione sia nettamente migliorata rispetto a quanto avevamo visto in sede di anteprima, quella generale sensazione di sfocatura sia dei modelli sia delle ambientazioni non riusciva a farci godere appieno il mondo di Rebirth. Per questo motivo, pur a malincuore (molto, molto a malincuore) abbiamo optato per vivere l’esperienza a 30fps in modalità Qualità, che perlomeno ci ha permesso di ottenere risultati estetici e grafici molto gradevoli.

Stante questo, il mondo di gioco di Final Fantasy VII Rebirth è una costante meraviglia per gli occhi, e non solo per la pletora di dettagli disseminati in ogni anfratto, ma per quel senso di grandezza, di distanza e quei sempre presenti colpi d’occhio che ci hanno fatti stupire ad ogni uscita da una grotta, o ad ogni svolta sul pendio di una montagna. Ripensare a quando vivemmo l’originale Final Fantasy VII e alla possibilità oggi, nel 2024, di rivedere quelle stesse ambientazioni, ma con questo livello tecnico, fa venire le lacrime agli occhi. Le città sono vive, i biomi sono diversificati, gli scorci sono sempre in agguato. Un lavoro incredibile e quasi impeccabile, se non fosse per qualche texture nascosta qua e là in bassa (bassissima) risoluzione e qualche problemino di illuminazione non proprio sempre impeccabile. Tutte sbavature che, però, non possiamo non perdonare, vista la resa generale.

Sounds like fun

Anche a livello sonoro siamo su livelli altissimi. L’alternanza di tracce inedite con alcuni remix delle originali, la riproposizione di riarrangiamenti di temi epocali (suonare al piano quello di Tifa per la prima volta ci ha fatti piangere dall’emozione) e la capacità di scegliere sempre la traccia giusta per il momento giusto hanno reso l’impianto musicale di Final Fantasy VII Rebirth quasi magistrale.

Per quel che riguarda il doppiaggio, anche in questo caso è tornato l’eterno problema degli adattamenti in casa Square Enix. I sottotitoli italiani seguono pedissequamente il doppiaggio giapponese, mentre quello inglese si è preso delle libertà di adattamento piuttosto importanti, rendendo l’accoppiata “doppiaggio inglese – sottotitoli italiani” quasi insopportabile per chi conosce anche solo un minimo la lingua. Per cui, per quanto quello anglofono sia sicuramente iconico e molto ben fatto, non possiamo non consigliarvi di selezionare quello giapponese, se volete i sottotitoli italiani.

… just like that

Siamo dunque giunti alle battute finali di questa più che prolissa recensione di Final Fantasy VII Rebirth. Le paure iniziali sono svanite e, lasciandoci alle spalle la cocente delusione di Remake e della decisione di Square Enix di rimaneggiare una narrativa già complessa e variegata come quella del capitolo originale, Rebirth si presenta come il miglior esponente del franchise attualmente disponibile sul mercato. Un tripudio di meccaniche di gameplay divertenti, interconnesse e fluide, un mondo di gioco vivo, brulicante di cose da scoprire ed emozioni da vivere. Se mai, nel 1999, qualcuno ci avesse chiesto come ci immaginavamo il mondo di Final Fantasy VII al di là di quei pixel, molto probabilmente la nostra risposta sarebbe stata così… esattamente così.

Final Fantasy VII Rebirth è attualmente disponibile in esclusiva temporanea console PS5. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!

9.2 Il Final Fantasy definitivo? Punti a favore Narrativa sicuramente più convincente

Narrativa sicuramente più convincente Maggior approfondimento dei personaggi

Maggior approfondimento dei personaggi Mondo vasto e brulicante di vita

Mondo vasto e brulicante di vita Pieno (PIENO!) di attività secondarie

Pieno (PIENO!) di attività secondarie Sistema di combattimento praticamente perfetto

Sistema di combattimento praticamente perfetto Estetica e sonoro fuori scala Punti a sfavore Modalità prestazioni non performante

Modalità prestazioni non performante Qualche sbavatura tecnica

Qualche sbavatura tecnica Solite problematiche legate all'adattamento del doppiaggio inglese