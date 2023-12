The Game Awards 2023 | Final Fantasy 16: trailer del DLC The Rising Tide

Clive e compagnia squartante cavalcano l’onda del DLC: ecco il trailer per The Rising Tide, la futura espansione di Final Fantasy 16

Negli scorsi mesi Square-Enix ha confermato di essere al lavoro su due espansioni di Final Fantasy 16 (per i puristi, XVI), e mentre il primo DLC ha ricevuto uno shadow drop, oltre alla sorprendente disponibilità di Echoes of the Fallen abbiamo anche un trailer di annuncio per The Rising Tide. Il primo dei due, infatti, è ora disponibile sia per l’acquisto che per download e utilizzo. In quanto al compare, l’uscita è prevista per la primavera 2024. Entrambe le espansioni si concentreranno su Clive e soci, espandendo a dismisura sia la lore che il mondo di Valisthea. Il video di presentazione in questione è soggetto a limiti di età, motivo per il quale abbiamo preferito aggirarlo con un tweet.

The epic story of Final Fantasy XVI moves ever onwards. Echoes of the Fallen is out today and The Rising Tide launches in Spring 2024. Grab the expansion pass for a special discounted price. #FF16 pic.twitter.com/o1JN5Q91sQ — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) December 8, 2023

The Rising Tide, l’onda DLC a sorpresa nel trailer di Final Fantasy 16

Parlando di affari, Square-Enix ha inoltre confermato che entrambi i DLC nel trailer di annuncio qui sopra (sia Echoes of the Fallen che The Rising Tide) si possono acquistare in combo nel pass di espansione di Final Fantasy 16. E non intendiamo “affari” dal punto di vista delle spese, ma anche per il risparmio da parte vostra. Il pacchetto completo, infatti, è attualmente scontato. Il gioco di base, che abbiamo recensito, è disponibile su PS5 con una versione PC attualmente in sviluppo. Per altri annunci, vi rimandiamo alla nostra recente copertura di Exodus, di The Casting of Frank Stone, di Marvel’s Blade, di Black Myth: Wukong e di Monster Hunter: Wilds. Per quanto concerne Square-Enix, invece, al di fuori di PS5 c’è un’esclusiva interessante da tenere sott’occhio.

