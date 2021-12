Final Fantasy XVI: rinviato l’annuncio previsto per fine 2021

Dopo aver dichiarato di voler rilasciare a fine 2021 nuove importanti novità riguardo Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida ha rinviato il suddetto annuncio al 2022

Final Fantasy XVI non è stato presente al Tokyo Game Show di quest’estate, anche se nel corso dell’evento giapponese furono comunque date alcune piccole informazioni riguardanti lo sviluppo da parte di Naoki Yoshida e Hironobu Sakaguchi. Questi accenni al titolo avevano quindi fatto ipotizzare a nuovi aggiornamenti verso la fine dell’anno, magari ai The Game Awards.

Tra le conferme date, sembrava che lo scenario principale del gioco, le quest e i personaggi fossero stati completati, e la community videoludica si aspettava in ogni caso ulteriori novità una volta giunti a questo periodo dell’anno, viste le dichiarazioni fatte l’anno scorso. Tuttavia, un nuovo annuncio da parte di Yoshida rivela come sia stato rinviato il reveal di Final Fantasy XVI previsto per questi mesi.

Rinviato l’annuncio riguardo Final Fantasy XVI

All’interno della lettera, YoshiP ricorda come nella sua promessa fatta a settembre del 2020 egli disse che ci sarebbe stato un grosso annuncio di Final Fantasy XVI al termine del 2021. Quest’oggi, si scopre come la sua promessa non potrà essere mantenuta, a causa delle complicanze sorte per via della pandemia di COVID-19. Queste saranno quindi la causa principale che condurrà a un ritardo nello sviluppo del gioco di quasi sei mesi. La realizzazione di Final Fantasy XVI è portata avanti da un team di creatori di talento da tutto il mondo; per fugare gli effetti dati dal COVID-19, è stato poi deciso di decentralizzare il lavoro, permettendo allo staff di svolgere le loro attività da casa.

A message from Final Fantasy XVI producer Naoki Yoshida. #FF16 #FFXVI pic.twitter.com/qtfJUUp6LA — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) December 27, 2021

Ma quest’iniziativa ha ridotto le possibilità di comunicazione con gli uffici di Tokyo, e ciò ha portato a ritardi (o in casi estremi, cancellazioni) nella consegna di asset da parte dei partner in outsourcing. Nonostante tutto, Yoshida afferma come lo studio abbia passato la maggior parte dell’anno corrente tentando di risolvere questo problema, e spera che entro il nuovo anno l’impatto sia ridotto al minimo. Questo dovrebbe quindi permettere di concentrare loro forze sui miglioramenti delle meccaniche di combattimento, delle singole battaglie e sull’ottimizzazione delle cutscene e dei rimanenti dettagli grafici. Il producer conferma una nuova finestra nella quale dar luogo all’annuncio di Final Fantasy XVI appena rinviato: esso avverrà a partire dalla primavera del 2022.

