Vivo S12 e Vivo S12 Pro: svelati ufficialmente

Vivo ha da poco annunciato l’imminente arrivo sul suolo cinese dei nuovi Vivo S12 ed S12 Pro, smartphone di fascia medio-alta dotati di schermo AMOLED e ben 2 obiettivi frontali con flash LED. Scopriamone tutti i dettagli

I nuovi device Vivo S12 e Vivo S12 Pro della casa cinese si distinguono dalla concorrenza per la presenza di ben 2 fotocamere frontali racchiusi in un notch e di 2 flash LED. Questi ultimi non hanno trovato posto però all’interno del medesimo notch del display, bensì sono stati implementati al di sotto della cornice. Per il resto i due prodotti condividono un display di tipo AMOLED e saranno venduti in 2 diversi tagli di memoria RAM: 8GB o 12GB. La memoria ROM sarà invece disponibile nell’unica dimensione di 256GB, di tipo UFS 3.1. Entrambi, infine, avranno il supporto alle reti 5G per la massima velocità di navigazione web e saranno mossi da Android 11 con Origin OS Ocean.

Vivo S12: scheda tecnica

La dotazione completa prevede:

Display: AMOLED 6,44″ FHD+ (2400×1080p) 20:9 aspect ratio con HDR10+, 90Hz refresh rate, 180Hz touch sampling rate, 98% NTSC color gamut ;

; CPU: SoC MediaTek Dimensity 1100 6nm;

GPU: ARM G77 MC9 ;

; RAM: 8GB/12GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 256GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 108MP + sensore ultra grandangolare da 8MP + sensore macro da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + sensore macro da ; Fotocamera anteriore: 44MP + grandangolare da 8MP ;

+ grandangolare da ; Connettività: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC, sensore d’impronte sotto al display ;

; Batteria: 4200mAh con ricarica rapida a 44W ;

con ricarica rapida a ; Dimensioni: 157,20 x 72,67 × 7,39 mm ;

; Peso: 179g ;

; OS: Android 11 con Origin OS Ocean ;

; Colori: Black, Blue e Warm Gold ;

; Prezzo versione 8GB RAM/256GB ROM: ~ 390 €;

€; Prezzo versione 12GB RAM/256 GB ROM: ~420€

Vivo S12: analisi

Dalla scheda tecnica si intuisce che il Vivo S12 si configura come uno smartphone prestante per diversi ambiti di utilizzo, grazie al SoC MediaTek Dimensity 1100 non eccessivamente energivoro ma comunque in grado di elargire elevata potenza di calcolo all’occorrenza. Le generose dimensioni del pannello frontale AMOLED da 6,44″ FHD+ permetteranno una piacevole visione di contenuti video grazie ai colori vividi e neri profondi offerti da questa tipologia di display. Da non sottovalutare poi il refresh rate a 90Hz, utile nelle sessioni gaming ad esempio per avere immagini più fluide. Il comparto fotografico elaborerà scatti di buona fattura grazie al sensore principale da 108MP. Anche i 2 obiettivi frontali saranno capaci di regalare scatti più che soddisfacenti grazie ai sensori rispettivamente da 44MP e 8MP. Infine la batteria da 4200mAh garantirà ipoteticamente fino a 2 giorni di autonomia con un uso non eccessivo del device. Da sottolineare infine il supporto alla ricarica rapida a 44W.

Vivo S12 Pro: scheda tecnica

Display: AMOLED 6,56″ FHD+ (2.376 × 1.080p) 19.8:9 aspect ratio con HDR10+, 90Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate, fino a 1300 nits ;

; CPU: SoC MediaTek Dimensity 1200-AI 6nm ;

; GPU: ARM G77 MC9 ;

; RAM: 8GB/12GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 256GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 108MP + sensore ultra grandangolare da 8MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: 50MP + grandangolare da 8MP ;

+ grandangolare da ; Connettività: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC, sensore d’impronte sotto al display ;

; Batteria: 4300mAh con ricarica rapida a 44W ;

con ricarica rapida a ; Dimensioni: 159,46 x 73,27 × 7,36 mm ;

; Peso: 171g ;

; Colori: Black, Blue e Warm Gold ;

; OS: Android 11 con Origin OS Ocean ;

; Prezzo versione 8GB RAM/256GB ROM: ~ 480 €;

€; Prezzo versione 12GB RAM/256GB ROM: ~510€

Vivo S12 Pro: analisi

Il modello Pro poggerà su un SoC più potente, il MediaTek Dimensity 1200 e godrà di uno schermo leggermente più grande. Anche in questo caso un AMOLED da 6,56” con risoluzione FHD+ e frequenza d’aggiornamento video fino a 90Hz. Il resto delle caratteristiche sono analoghe a quelle del modello base, con una memoria RAM che può spaziare da 8GB a 12GB ed un’ampia ROM da 256GB di tipo UFS 3.1, tra le più veloci che al momento la tecnologia può offrire per gli smartphone. Questo si traduce in tempi di apertura e chiusura delle applicazioni estremamente ridotti.

Anche la batteria impiegata è leggermente più capiente, 4300mAh con supporto per la ricarica rapida a 44W. Presente il supporto per le reti di ultima generazione 5G ed il sensore di impronte digitali sotto al display. Ancora, è equipaggiato con un sensore NFC che permetterà i pagamenti contactless. In merito al comparto fotografico, infine, quello posteriore conta su un sensore principale da 108MP capace, almeno in linea teorica, di offrire scatti di buona qualità, mentre quello anteriore si compone di un obiettivo principale da 44MP ed uno da 8MP. Questi ultimi dovrebbero essere in grado di fornire autoscatti di discreta qualità rispetto alla concorrenza nonché di una buona qualità dell’immagine durante le videochiamate.

