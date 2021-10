Final Fantasy XVI: Yoshida introduce un albero delle abilità espansivo

In una conferenza dedicata agli RPG, sono state svelate dal director alcune informazioni riguardanti Final Fantasy XVI e l’albero delle abilità nel gioco, descrivendolo come “espansivo”

Si era già parlato di come Final Fantasy XVI non avrebbe avuto spazio all’interno dei vari Showcase del Tokyo Game Show 2021. Ciò fu svelato dallo stesso Naoki Yoshida, director del quattordicesimo capitolo della saga che è tornato stavolta a produrre il nuovissimo titolo targato Final Fantasy. Tuttavia, ciò non stava a significare che Yoshi-P non sarebbe stato tra i presenti all’evento: infatti, ha partecipato ad una discussione incentrata sugli RPG con Hironobu Sakaguchi, creatore di Fantasian e anche lui veterano della serie di Final Fantasy, svolta nel corso del Tokyo Game Show 2021.

L’albero delle abilità di Final Fantasy XVI, secondo Yoshi-P e Sakaguchi

Nel dibattito, Yoshida spiega che la scelta di aggiungere questo albero delle abilità in Final Fantasy XVI sia dovuta al voler dare un senso di “crescita” al personaggio, che risulti allo stesso tempo unica e personale per i giocatori. Sakaguchi sembra approvare la sua idea, spiegando come in Fantasian tra le sensazioni migliori dell’RPG fosse proprio lo sbloccare nuovi alberi delle abilità. Uno degli aspetti più fondamentali di questo genere, commenta Sakaguchi, è la capacità di personalizzare all’interno confini delimitati dei personaggi.

I due si trovano sulla stessa onda di pensiero, con Yoshi-P che ammette di essere stato influenzato dai titoli creati da Sakaguchi, spiegando come il voler creare un albero delle abilità “che si espande” sia perché secondo lui, solitamente, ci sono due modi per giocare un personaggio: o ci si mette nei suoi panni, già prestabiliti, oppure, come con FFXIV, si può rendere se stessi il protagonista. Se però ci troviamo nel caso in cui dovremo giocare un eroe con caratteristiche già definite, sarebbe comunque meglio avere una sensazione di personalizzazione del progresso del personaggio, poiché ciò donerebbe opzioni di gioco più ampie e varie.

Final Fantasy XVI, non possiede ancora una data di uscita, ma si sa che sarà disponibile su PS5 in esclusiva.