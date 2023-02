Dragon Age: Dreadwolf, diversi leak trapelano online

Recentemente sono comparsi online dei leak abbastanza credibili di una versione Alpha di Dragon Age: Dreadwolf, l’attesissimo titolo di Bioware e Electronic Arts

Ormai è passato un bel po’ dall’annuncio di Dragon Age: Dreadwolf, il nuovo e attesissimo GDR di Bioware e Electronic Arts. Purtroppo in tutto questo tempo abbiamo avuto solo pochissime informazioni sul nuovo progetto di EA e ora i fan stanno iniziando a spazientirsi.

Dopo un lunghissimo silenzio però sembra che finalmente ci siano delle novità, anche se purtroppo non ufficiali. Recentemente infatti sono comparsi dei leak abbastanza credibili di una versione Alpha di Dragon Age: Dreadwolf.

Il gameplay di Dragon Age: Dreadwolf si mostra grazie a un leak

Diverse ore fa un utente di Reddit ha pubblicato un breve video di gameplay e diversi screenshot di quella che sembrerebbe essere una versione Alpha del nuovo Dragon Age: Dreadwolf. A quanto pare il materiale è stato inviato all’utente da un playtester di sua conoscenza e oltretutto è solo un piccolo estratto preso da un video di circa 20 minuti. Se volete dare un’occhiata al materiale trapelato, potrete trovarlo al seguente link.

Se i leak delle ultime ore dovessero rivelarsi veritieri allora i fan potrebbero finalmente avere l’occasione di vedere davvero il nuovo Dragon Age: Dreadwolf. Vi ricordiamo però che il materiale mostrato sembra provenire da una versione early Alpha del gioco e di conseguenza è molto lontano da ciò che sarà in seguito il prodotto finito.

Dragon Age: Dreadwolf sarà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X | S, ma per il momento non conosciamo ancora un periodo d'uscita.