Dead Space Remake: la posizione dei Frammenti del Marchio

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata a Dead Space Remake, la posizione di tutti i Frammenti del Marchio, essenziali per sbloccare il finale alternativo del gioco

Il Remake di Dead Space, arrivato recentemente su PC, PS5 e Xbox Series X | S, ha riscosso un ottimo successo fra il pubblico e la critica. Sarà che i fan della serie non ricevevano buone notizie (e videogiochi) da quel Dead Space 3 datato 2012, sarà che il primo capitolo del franchise è oggettivamente quello più apprezzato da chiunque per la sua vena più dark horror e meno action, ma Electronic Arts e Motive Studio sembrano decisamente aver fatto centro. Non si tratta proprio di un remake 1:1 con l’originale: alcuni cambiamenti ci sono stati. Fra cui l’introduzione di un finale alternativo.

Prima di iniziare

Vi spiegheremo bene come sbloccare il finale alternativo di Dead Space Remake in una guida apposita, in questa sede vogliamo aiutarvi a trovare la posizione di tutti i Frammenti del Marchio necessari per farlo. In totale sono dodici (uno per ogni capitolo, escludendo il 9 e il 12) e dovrete raccoglierli tutti quanti in New Game Plus, avendo dunque finito la campagna almeno una volta. Non sarà cosa semplice in realtà: gli sviluppatori li hanno nascosti nei meandri più oscuri della Ishimura. È qui, però, che entriamo in gioco noi: vediamo insieme la posizione di tutti i Frammenti del Marchio in Dead Space Remake!

Prima di iniziare però, vi ricordiamo che abbiamo già esplorato diversi argomenti in altrettante guide. Dal come ottenere crediti infiniti con un semplice glitch, al cosa sapere prima di iniziare a giocarlo, trovate poi le migliori armi per sterminare i Necromorfi, all'elenco delle differenze con il gioco originale. Siete pronti? Iniziamo!

Capitolo 1 e Capitolo 2 | Dead Space Remake: la posizione di tutti i Frammenti del Marchio

Nel Capitolo 1 potete trovare il Frammento del Marchio nel corso dell’obiettivo “Trova la scheda dati“. Ed in realtà è proprio seguendo la strada per la scheda dati che la troverete: all’interno della stanza dov’è presente l’obiettivo, infatti, potrete notare un piccolo punto di luce viola su uno scaffale limitrofo. Colpite in melee lo scaffale e otterrete il vostro primo Frammento del Marchio.

Passando al Capitolo 2, potrete trovare il secondo frammento del Marchio all’interno dell’ufficio del Dr. Kyne, una volta che avrete messo fine alla quarantena nel Laboratorio. Qui utilizzate la cinesi per spostare gli scaffali presenti e rivelare una stanza segreta, all’interno della quale troverete il vostro Frammento del Marchio.

Capitolo 3 e Capitolo 4 | Dead Space Remake: la posizione di tutti i Frammenti del Marchio

Per trovare il Frammento del Marchio nel Capitolo 3 dovrete raggiungere la Sala Motori e, nello specifico, la Sottostazione elettrica 03. Proprio dietro questa sottostazione troverete il Frammento.

Nel Capitolo 4, invece, dovrete utilizzare l’ascensore per dirigervi dall’Atrio Principale al Piano 3. Entrate nella sala relax e, sulla destra, sul pavimento troverete il Marchio.

Capitolo 5 | Dead Space Remake: la posizione di tutti i Frammenti del Marchio

Nel corso del capitolo 5 potrete ottenere ben due Frammenti del Marchio. Per prendere il primo dovrete recarvi all’interno dell’ufficio del dott. Mercer, lo farete nel corso della storia principale. Troverete il Frammento sulla scrivania.

Per quanto riguarda il secondo, invece, dovrete proseguire verso la fine del Capitolo 5. All’interno della sala di Criogenica, alzate lo sguardo al di sopra della Camera Criogenica in cui trovate l’Azoto Liquido (e dove congelate il Cacciatore, per intenderci). Camminate lungo il bordo finché non trovate il Marchio, usate la cinesi per prenderlo.

Capitolo 6, Capitolo 7 e Capitolo 8 | Dead Space Remake: la posizione di tutti i Frammenti del Marchio

Nel capitolo 6, nel corso della missione “Inietta l’enzima al Rantolatore 07“, una volta iniettato al sesto rantolatore alzate lo sguardo verso la camera in cui era presente la creatura. Troverete il Frammento lì, usate la cinesi per ottenerlo.

Per quel che riguarda il Capitolo 7, invece, una volta ottenuto il livello di Autorizzazione 3, uscite dalla stanza in cui vi trovate e percorrete il corridoio superando l’ascensore. Lì troverete una stanza che era bloccata fino a quel momento, proprio a causa del Livello di Sicurezza, che ora invece potrete aprire. Qui troverete il Frammento del Marchio, cercate sugli scaffali.

Troverete il Frammento del Marchio nel Capitolo 8 nel corso della missione “Attiva il sistema di Comunicazione“, quando dovrete risolvere l’enigma coi pannelli a gravità zero. Il Marchio è posizionato lungo la parete, in un punto in cui i tentacoli dei Necromorfi hanno proliferato e sono fuoriuscite.

Capitolo 10 e Capitolo 11 | Dead Space Remake: la posizione di tutti i Frammenti del Marchio

Nel Capitolo 10 potrete afferrare ben due Frammenti del Marchio. Il primo lo troverete negli alloggi VIP dell’equipaggio. Per la precisione, arrivate al corridoio con il secondo tentacolo e lì troverete una porta da attivare con un nucleo di energia, reindirizzando la corrente elettrica. Utilizzatelo nell’inserto lì vicino per aprire la porta, troverete il Frammento del Marchio in una cuccia letto in basso.

Il secondo Frammento del Marchio del Capitolo 10 lo troverete proseguendo con la storia, nel corso della missione “Distruggi il tentacolo nell’ufficio dell’intendente“. Per non fare spoiler, vi diciamo soltanto che lo troverete su di una scrivania nella stanza in cui c’è il tentacolo da distruggere.

Infine, il Frammento del Marchio numero 12, l’ultimo, lo troverete nel corso del Capitolo 11. Entrate nell’Hangar utilizzando l’ascensore e vi ritroverete in un angolo della stanza. Dirigetevi a quello opposto per trovare l’ultimo Frammento del Marchio.

Questo era dunque l'elenco di ciascuna posizione dei Frammenti del Marchio in Dead Space Remake. Fateci sapere se li avete trovati tutti e dodici qua sotto nei commenti