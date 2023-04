Diablo IV è entrato ufficialmente in fase Gold!

Nelle scorse ore, Blizzard ha annunciato ufficialmente la chiusura dello sviluppo di Diablo IV, che è dunque entrato in Fase Gold in attesa dell’uscita di giugno: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Fra i giochi più attesi di quest’anno possiamo tranquillamente annoverare Diablo IV. Complice una open beta assolutamente eccezionale (qui trovate le nostre prime impressioni!) e un’attesa talmente lunga da essere diventata, letteralmente, infernale per tutti i fan, il livello di attesa nei confronti del gioco di Blizzard è ormai letteralmente alle stelle. La prima iterazione della serie principale in più di dieci anni, che va a seguire un Diablo III sicuramente non eccezionale e che ha subito, nel corso del tempo, uno sviluppo tortuoso. Ormai, però, ci siamo: Diablo IV è pronto per il lancio.

Recentemente, infatti, Blizzard ha annunciato ufficialmente che il gioco è entrato in Fase Gold. Tramite l’account Twitter ufficiale del franchise, infatti, l’azienda ha svelato che lo sviluppo principale del gioco si è ufficialmente concluso e che tutto il lavoro che verrà effettuato dal team di sviluppo da qui al giorno del lancio, previsto per il prossimo 6 giugno su Xbox Series X | S; Xbox One, PS5, PS4 e PC sarà di fixing. Vi lasciamo il tweet qua sotto.

#DiabloIV has Gone Gold. Can you feel her presence now? See you in Sanctuary. 6.6.23 🔥 pic.twitter.com/OGX8oACUCr — Diablo (@Diablo) April 17, 2023

Diablo IV è ufficialmente in Fase Gold: sembra quasi un sogno ad occhi aperti!

La fase di Open Beta di Diablo IV ha sicuramente aiutato Blizzard ad aggiustare il tiro su molti dettagli relativi al gioco, inclusi i layout dei dungeon, il bilanciamento delle classi e l’interfaccia utente. Più dettagli in merito verranno condivisi dagli sviluppatori in una livestream il prossimo 20 aprile. Ovviamente, il lancio del prossimo 6 giugno sarà solo l’inizio per Diablo IV, che è stato già preannunciato come un gioco particolarmente corpulento in termini di contenuti post lancio, anche e soprattutto relativi alla storia. Staremo a vedere che cosa Blizzard ha in serbo per il suo neonato!

Diablo IV è dunque ufficialmente in Fase Gold e non ci resta che aspettare pazientemente il lancio, previsto per il prossimo 6 giugno su PC e console di attuale e scorsa generazione. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!