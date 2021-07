Diablo IV: Blizzard con un blog post ci aggiorna sullo sviluppo!

Tramite un blog post sui suoi canali ufficiali, Blizzard ha svelato nuovi dettagli sullo sviluppo di Diablo IV, concentrandosi sull’arte dei personaggi

Blizzard ha per le mani una valanga di titoli molto attesi. A partire da Overwatch 2, la cui immagine pubblica è stata messa recentemente a serio rischio dall’abbandono del Director, per passare per Diablo 2: Resurrected a finire al chiacchieratissimo Diablo IV. Ed è proprio di quest’ultimo che, tramite un blog post sui propri canali ufficiali, l’azienda ha divulgato tanti nuovi interessanti dettagli nell’aggiornamento trimestrale sullo sviluppo. Un blog post incentrato principalmente sul come il team stia rivoluzionando la personalizzazione dei personaggi di Diablo IV, riportando l’oscurità alla sua antica gloria.

Protagonisti sono il Director del gioco, Luis Barriga, il Direttore Artistico John Mueller, il Direttore Artistico Associato dei Personaggi Nick Chilano e il Capo Grafico dei Personaggi Arnaud Kotelnikoff. I quattro hanno spiegato l’approccio che il team ha voluto adottare per l’aspetto estetico delle classi e dei mostri che si aggirano a Sanctuarium. Diablo IV vi concederà una gamma di personalizzazione mai vista finora nella serie, e potrete creare un personaggio unico con le caratteristiche della classe che sceglierete. Ovviamente, visto il ritorno del tema dell’oscurità, i mostri saranno raccapriccianti e terrificanti al punto giusto, col solito marchio stilistico per cui Blizzard si è sempre fatta riconoscere.

Gli sviluppatori hanno poi anche spiegato come le nuove tecnologie come il PBR (Physically Based Rendering) e l’utilizzo del motore per i filmati di gioco contribuiscono a creare un nuovo livello di fedeltà grafica e di narrazione della storia per Diablo. Nel blog post potete anche trovare tante nuovi immagini e frammenti anamti che mostrano alcuni dei nuovi nemici che potrete incontrare in Diablo IV: il Vescovo del Sangue, il Signore degli Scheletri, la Succube e tante altre orrende creature.

Insomma, sembra che lo sviluppo di Diablo IV stia procedendo bene e siamo davvero curiosi di scoprire ulteriori novità a riguardo. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!