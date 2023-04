Minecraft Legends è finalmente disponibile!

Dopo una lunga attesa Xbox e Mojang hanno finalmente reso disponibile per tutti Minecraft Legends, il nuovo RTS ambientato nel mondo di Minecraft

Minecraft è certamente uno dei videogiochi più importanti di sempre e di conseguenza è naturale che tantissime persone siano interessate anche a Minecraft Legends. Questo nuovo RTS è stato presentato per la prima volta a giugno dello scorso anno e sin da subito ha catturato l’attenzione di tutti i fan dell’iconico gioco di Mojang. Infatti, anche se ha un gameplay che potrebbe non andare a genio a tutti, i grandi fan del brand sono comunque interessati a giocarlo anche solo per approfondire la lore dell’universo di gioco. Ormai è passato quasi un anno dall’annuncio di Minecraft Legends e ora che è finalmente disponibile tutti i giocatori avranno finalmente l’opportunità di provarlo!

Preparatevi a vivere la leggenda grazie a Minecraft Legends

Minecraft Legends è uno strategico in tempo reale ambientato nel mondo di Minecraft e permetterà ai giocatori di esplorare una terra ricca di biomi rigogliosi e risorse che sono a rischio di un mutamento. I Piglin sono arrivati e ora toccherà ai giocatori il compito di salvare l’Overworld guidando i propri alleati in epiche battaglie su vasta scala. Minecraft Legends è disponibile da oggi sia su PC che su tutte le principali console e come se non bastasse è giocabile anche tramite l’Xbox Game Pass. Per celebrare l’uscita del gioco è stato inoltre pubblicato uno splendido trailer di lancio che potrete trovare in calce qui sotto.

Minecraft Legends è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.