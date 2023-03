Anteprima Diablo IV (PS4): le nostre diaboliche prime impressioni sull’open beta

Abbiamo passato del tempo con l’inferno sulla terra (di mezzo) di Diablo IV in early access ed open beta: ecco cosa ne pensiamo in anteprima

Ci scusiamo se la nostra anteprima si è fatta attendere, ma la tirannia del tempo ha anteposto con un crudele diktat altre cose alle nostre prime impressioni su Diablo IV. Abbiamo suddiviso le nostre sessioni di gioco in due weekend. Durante il primo, quello di due settimane fa, il gioco era in early access. A seguire c’è stato il fine settimana scorso, in cui il titolo era in open beta. Non tiriamo in ballo la differenza a cuor leggero. Il tempo di inattività dei server ha permesso al team di sviluppo di sfornare un aggiornamento tra un weekend e l’altro, ricordandoci (e ne riparleremo) che il lavoro di Activision Blizzard non è ancora finito.

A farvi da guida agli inferi stavolta è un redattore che non è nuovo al concetto di essere nuovo agli inferi videoludici, ma che, per quel che vale, è rimasto perlopiù colpito in positivo dalle sessioni di prova. Il franchise, dopo il ritorno in forma smagliante del predecessore con i vari port su console (incluso uno per Nintendo Switch, con l’equipaggiamento del re maligno Ganondorf per il giocatore), ha passato un periodo infelice con l’arrivo della saga su mobile. Dopo Immortal, però, è giunto il momento di tornare anche per i capitoli numerati. Ecco cos’abbiamo da dire dopo il soggiorno del gioco sulla nostra PS4.

Heavy mythril – Anteprima Diablo IV (PS4)

La trama di Diablo IV è perfettamente fruibile anche in fase di anteprima. Il gioco attinge a piene mani dal terzo capitolo in fatto di azione, ricongiungendolo però alla lore demoniaca vista nel secondo episodio. L’avventura del nostro avatar ha inizio quando quest’ultimo (o quest’ultima, a seconda dei casi) si ritrova senza cavalcatura in un angolo gelido di Sanctuarium, il mondo di gioco della serie. Trovarsi a tu per tu con un equino sventrato non è il massimo, ma ritrovarsi come sacrificio umano per un rituale satanico deve essere senz’altro peggio. Il/La protagonista finisce nelle mire degli apparentemente miti abitanti del paesino Nevesk dopo aver sgombrato un dungeon.

Difficile fraternizzare con dei simili fetenti, ma la gente di Nevesk è stata intortata a dovere dalla demone Lilith. La figlia del signore dell’odio intende tirare fuori il peggio dall’umanità. Dopo un’orrida visione della dipartita del sacerdote locale ad opera dei suoi stessi ex fedeli, ci dirigiamo a Kyovashad, che farà da hub centrale a tutte le avventure previste dalla trama. Quest secondarie a parte, ogni accenno narrativo fa parte del mosaico avviato da Lilith: evitare la fine ingloriosa di chi si lascia sedurre dalle sue parole è impossibile, ma questo non ci impedirà di cercare di fare la differenza.

La classe non è acqua – Anteprima Diablo IV (PS4)

Le classi disponibili durante il periodo di prova sono tre su cinque: il brutale Barbaro, l’elegante Incantatore e il furtivo Tagliagole. Per Negromanti e Druidi se ne riparlerà al day one, ma anche in fatto di classi disponibili notiamo con piacere un distillato dei precedenti episodi. Prima ancora di finalizzare la nostra scelta (diretta, in fase di scrutinio, a Barbaro ed Incantatore; il tempo è tiranno, come abbiamo già detto), il gioco ci ha accolto con delle opzioni di personalizzazione molto più approfondite di quanto avevamo pronosticato. Gioielli, tatuaggi, aspetto del volto, colore degli occhi e molto altro: data la visuale isometrica del gameplay, c’è ben poco di cui lamentarci.

Essendo diametralmente opposti nella portata dei loro attacchi, il Barbaro e l’Incantatore ci hanno concesso di sviscerare a dovere il combat system del gioco. Tralasciando il potenziale tentacolare dell’albero delle abilità, l’unico rudimento di gameplay che accomuna ogni classe sono i comandi condivisi. Uno scatto furtivo (che dipende dalla stamina e impiega molti più secondi del previsto a ricaricarsi) con ○/B, un attacco di base con ✘/A e la possibilità, dopo il prologo, di teletrasportarsi a Kyovashad per una ritirata strategica con ↓ sulla croce direzionale. Con L1/LB è possibile usare una pozione per curarsi, con un massimo iniziale di 4 da portarsi appresso e la speranza che i nemici ne lascino cadere altre.

Mi ricordo montagne a pezzi – Anteprima Diablo IV (PS4)

Una volta che i giocatori mettono piede a Kyovashad, la hub principale, hanno tutta la libertà di esplorare a piacimento le Vette Frantumate, ovvero la prima zona. Questo quarto capitolo sarà una sorpresa piacevole per chiunque non abbia ancora provato Diablo Immortal. Ci sono comunque delle zone lineari nella mappa, un po’ come nei primi episodi della saga, ma per quanto isometrica possa essere la visuale, la mappa mantiene un level design marcatamente open world. Il salto di qualità, rispetto a quanto visto finora nella serie, è davvero considerevole, specie considerando certe prodezze da parte del motore grafico.

Per essere un mero scorcio del mondo di gioco, la zona montuosa accessibile in anteprima vanta non poca varietà, sia nell’overworld che nei dungeon. Il grigiore abbonda nelle prime sessioni di gioco, ma man mano che si procede trovano posto castelli, radure e rive fluviali nel mondo esterno, mentre i dungeon spaziano da ambientazioni mefistofeliche tra zolfo e lava a caverne cristalline intervallate dai sacrifici di sangue richiesti da Lilith. Tutto questo, naturalmente, è accompagnato da una colonna sonora che spesso e volentieri rimarca l’atmosfera tetra e opprimente, degna della condizione in cui riversano gli abitanti di Sanctuarium.

Mannaggia al Gold Saucer – Anteprima Diablo IV (PS4)

La libertà introdotta nel gioco aiuta anche, e usiamo il verbo “aiutare” molto liberamente, a distrarsi con tutte le attività secondarie. Ci sono oltre trenta quest secondarie, alcune delle quali si sono messe tra noi e il primo avanzamento di trama a Kyovashad. Gli obiettivi possono variare dall’aiuto dei cittadini per salvare i loro cari fino ai forti da difendere dall’assalto dei demoni. Naturalmente non mancano nemmeno dungeon secondari ed eventi pubblici in PvE, dove affrontare orde di nemici per portarsi a casa quel po’ di loot in più. In tal senso, le cose non sono tanto diverse da Diablo Immortal.

La cosa può essere (e per noi lo è stata, data la quantità di cose da ammirare in soli due weekend) un’arma a doppio taglio. C’è l’opzione della mappa per capire dove ci si trova (o dove ci si trovava prima di venire rispediti alla schermata del titolo, come vedremo tra non molto). Per quanto possa essere sorprendentemente dispersivo il mondo di gioco, però, l’effetto sortito è più quello di un cerotto che altro. Naturalmente c’è la possibilità di assaltare noi stessi una fortezza, liberando una determinata location dai mostri. Chi ci riesce viene ricompensato dalla trasformazione di questi dungeon a cielo aperto in città e, pertanto, punti nevralgici.

Banda de amigos – Anteprima Diablo IV (PS4)

Non abbiamo ben capito dove si fermi la componente MMO (con la complicità del bisogno di essere connessi al server, account Battle.net compreso) e dove inizi l’avventura, ma questi eventi e feature fanno sentire il gioco molto vivo. Ci è capitato a più riprese di esplorare la taiga ostile e di vedere altri giocatori affrontare i nostri stessi nemici. Ciò contribuisce a una componente semi-co-op in cui a volte eravamo noi ad accorrere in aiuto di altri eroi, e altre volte viceversa. Il livello dei nemici si adatta al nostro (capito come si fa?), ed è per questo che supponiamo ci sia un limite ai giocatori che possono apparire nel nostro stesso mondo.

A tal proposito, è qui che cogliamo l’occasione per toglierci uno dei pochissimi sassolini rimasti nei nostri sandali di Sanctuarium. Nel primo weekend, due settimane fa, non abbiamo avuto pressoché alcun problema di connessione. Certo, per prendere confidenza con i comandi (che nel corso degli anni si sono sempre più adattati ai controller, rispetto alle origini su PC) e con i rudimenti di gameplay ci abbiamo messo del tempo. Il nostro albero delle abilità si è rivelato parecchio tentacolare e non sempre per forza intuitivo. Il problema è un altro. La fase di open beta, d’altro canto, ci ha spedito fuori dal gioco ogni due per tre, con conseguente ripetizione di alcune quest da capo.

“Git gud”

In questa fase preliminare del gioco, con l’indubbia complicità di nemici capaci di crescere con noi, la combo tra “fino al livello 25” ed accesso limitato alla mappa non ci ha dato molto spazio per sperimentare con l’albero delle abilità. L’adattabilità dei nemici, che aumenta esponenzialmente per i temerari che alzano il livello di difficoltà, rende quello del grinding un problema molto relativo, ma a meno che alcuni giocatori non abbiano optato per il rimborso di alcune abilità non c’erano i mezzi per sbloccare tutto. I punti abilità necessari per l’omonimo albero, d’altronde, si ottengono per livello.

Nonostante le limitazioni, siano esse imposte all’accesso al gioco o derivate nel nostro caso da una localizzazione ancora in corso d’opera, il primo assaggio si è rivelato promettente. Sappiamo che suona paradossale parlare di un accesso limitato per poi dichiararsi incapaci di sviscerare a fondo quanto offerto, ma se non altro dovrebbe dare un’idea della maggiore ambizione mostrata dal team di sviluppo. Ci sono occasioni in cui l’approccio di Diablo IV al suo filone d’appartenenza sembra particolarmente dogmatico (uno su tutti i boss, semplice miscela di lunghe barre vitali e pattern), ma in generale l’aria di novità non manca.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi che aspettative avete sul gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.