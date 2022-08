Dead Island 2: Tom Henderson allude ad un reveal entro fine anno

L’insider Tom Henderson riesuma l’apocalisse zombi estiva di Dead Island 2: forse il gioco potrebbe fare il suo ritorno quest’anno

Dopo tanto peregrinare, gli zombi di Dead Island 2 potrebbero fare finalmente ritorno, se quanto asserito da Tom Henderson fosse vero. Il gioco di ruolo d’azione ha avuto uno sviluppo travagliato, come abbiamo avuto modo di ricordare di recente. L’annuncio risale al 2014, e tra posticipi e cambi della guardia ora è tra le mani di Dambuster Studios. Tuttavia, al di là di un trailer, non abbiamo molto altro tra le mani, ma non è detto che le cose non siano destinate a cambiare presto. In meglio, ci auguriamo.

Tom Henderson ci manda le prime cartoline da Dead Island 2

Stando all’insider Tom Henderson, nell’ultimo trimestre del 2022 potremmo finalmente rivedere Dead Island 2. Mai come ora è il caso di dirlo: chi non muore si rivede. Come però spesso avviene, parlare di ultimo trimestre è un po’ come parlare della fine dell’anno, e in questo caso l’occasione più papabile rimane infatti la cerimonia dei Game Awards. L’ultima volta che Geoff Keighley ci ha lasciato intendere che avremmo rivisto l’isola dei morti viventi, però, il reveal è stato quello di Goat Simulator 3. Resta da vedere se il buon Geoff ci costruirà sopra un siparietto comico.

Dead Island 2 re-reveal is scheduled for later this year, sources suggest!https://t.co/ZZHUNGxn2D — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 2, 2022

Stando alle fonti di Henderson, il gioco sarà ambientato in più location diverse, comprese Hollywood e San Francisco. Il titolo è in “buono stato” in fatto di sviluppo, ed enfatizzerà un bel po’ sul co-op. Il cast comprende circa cinque personaggi inediti, ma per ora non si sa molto altro. Il publisher Deed Silver, stando alla compagnia Embracer Group, ha puntato sul primo di aprile 2023 come possibile data del lancio, ma per i motivi che potete immaginare la data non è tra le più attendibili. Attendiamo a nostra volta di avere più informazioni.

