MaxLinear Panther III: il nuovo acceleratore di archiviazione DPU

Quest’oggi la MaxLinear ha presentato Panther III. L’acceleratore di archiviazione DPU ad alte prestazioni

MaxLinear Inc. (qui per maggiori info sull’azienda) ha annunciato oggi la disponibilità di Panther III, l’ultimo della serie di acceleratori di storage Panther dell’azienda. L’azienda presenterà questo prodotto al Flash Memory Summit a Santa Clara, California, dal 2 al 4 Agosto. Stand 111. Le aziende hanno bisogno di un accesso immediato a quantità sempre maggiori di dati e, allo stesso tempo, devono far fronte a costi di sicurezza e CAPEX sfide. Con la sua architettura DPU a 16 nanometri (nm), Panther III offre riduzione dei dati, crittografia, deduplicazione e protezione dei dati rivoluzionari. Inoltre stabilisce un nuovo standard nell’accelerazione dello storage con un throughput elevato di 200 Gbps e una latenza di trasformazione a passaggio singolo estremamente bassa.

Dettagli sul MaxLinear Panther III

Panther III apre nuove opportunità nel mercato dello storage, inclusi i sistemi all-flash-array e non-volatile memory express (NVMe). Come con le precedenti generazioni di prodotti Panther, Panther III offre una potente tecnologia di riduzione dei dati che scarica in modo intelligente la CPU per aprire tutti i livelli di archiviazione al loro pieno potenziale di larghezza di banda. Questo senza limitazioni di CPU o software. Queste funzionalità consentono una distribuzione di set di dati intelligente e più rapida, analisi ad alte prestazioni e una migliore precisione del carico di lavoro nell’edge in rapida crescita al calcolo disaggregato del cloud pubblico.

Dichiarazioni relative al Panther III

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito all’nuovo acceleratore di archivazione DPU MaxLinear Panther III.

Gli array di storage SSD NVMe all-flash per data center hanno recentemente registrato una crescita delle spedizioni del 58% lo scorso anno. NVMe consente velocità di archiviazione più elevate e la necessità di funzionalità di archiviazione ad alte prestazioni attraverso l’accelerazione hardware,

ha affermato Dennis Hahn, Principal Analyst di Omdia. Che ha poi aggiunto:

Le velocità dei dati alla base degli array NVMe stanno rendendo gli approcci software all’archiviazione dei dati troppo costosi. Insieme a un CAGR per array SSD NVMe a 5 anni ad alta crescita del 47%, Omdia prevede che l’accelerazione hardware di storage continuerà a prendere piede all’interno di Enterprise, Cloud, e data center focalizzati sulla scatola bianca.

James Lougheed, vicepresidente dei prodotti High Performance Analog and Accelerator, ha dichiarato:

Panther III arriva sul mercato in un punto di svolta critico per le apparecchiature di archiviazione aziendali e i sistemi di archiviazione disaggregati per data center iperscalabili.

Aggiungendo poi:

Con l’aumento della velocità di implementazione delle unità SSD NVMe, le tecniche di compressione e riduzione dei dati software non sono più architetture praticabili. Anche le soluzioni di offload della compressione hardware esistenti non sono in grado di scalare. Il rilascio di Panther III eleva la famiglia di prodotti a una classe a sé stante. Pronto ad affrontare un mercato dello storage di dati che raddoppia la sua capacità di Zettabyte ogni tre anni.

Nuove soluzioni d’archiviazione

La scalabilità e la flessibilità dell’architettura DPU consentono alla serie Panther III di fornire la soluzione di archiviazione con una riduzione dei dati 12:1.Inoltre, abbiamo una suite completa di sicurezza e una riduzione dei costi CAPEX per l’uso nei data center, fornendo al contempo una protezione dei dati estremamente affidabile. Gli algoritmi di compressione flessibili offerti in Panther III consentono una semplice transizione della temperatura dei dati ottimizzando la latenza di accesso per i dati caldi e freddi. Se combinati con la classe di servizio Panther (CoS) e i motori di trasformazione DPU di sola decodifica per dare priorità alla gestione del traffico per il provisioning, vengono applicati accordi di servizio e viene fornito un accesso ultraveloce a letture di dati supercaldi.

Panther III libera il vero potere dell’archiviazione dei dati

Accesso NVMe più rapido. La combinazione dell’SSD NVMe favorisce la crescita e il throughput Panther III a 200 Gbps con una latenza ultra-bassa consente un accesso più rapido a set di dati più grandi (big data). Consentendo così un’analisi dei dati a prestazioni più elevate per offrire una migliore precisione del carico di lavoro. Minori spese di archiviazione in conto capitale (CAPEX). L’esclusivo MaxHash in attesa di brevetto fornisce una dimensione del blocco hash indipendente. Inoltre offre un offset programmabile per migliorare i tassi di successo della deduplicazione con conseguente miglioramento della capacità di archiviazione effettiva e risparmi.

Integrazione rapida del sistema

Il kit di sviluppo software (SDK) ricco di funzionalità contiene API, driver e codice sorgente per una facile integrazione con software applicativo finale e SDS (Software-Defined Storage). Soddisfa l’affidabilità di Six 9. La protezione dei dati end-to-end integrata tramite la verifica in tempo reale (RTV) di tutte le trasformazioni, la protezione NVMe e CRC/parità in linea assicura l’integrità dei dati ed elimina la perdita di dati. MaxLinear offrirà Panther III in due schede adattatrici standard del settore pronte per la produzione, OCP 3.0 e PCIe. Il Panther III MxL8807A-EA-B sta campionando ora.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo acceleratore di archiviazione DPU MaxLinear Panther III ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).