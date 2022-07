Apex Legends: i DarkZero vincono il campionato ALGS 2022

Nelle scorse ore si è tenuta la finale del Campionato ALGS 2022 di Apex Legends, che ha visto come vincitori gli australiani DarkZero: scopriamo insieme tutti i dettagli

Apex Legends è una macchina che macina denaro, sia in termini di semplice pubblico giocante, sia di campionati eSports. Un mercato che si sta via via espandendo, sia in Italia sia a livello internazionale, e che è andato a creare squadre e team di altissimo livello competitivo. Nelle scorse ore si è tenuta la finale dell’Apex Legends Competitive Gaming 2022, uno dei tornei più importanti con protagonista il titolo di Respawn Entertainment ed Electronic Arts. A vincere la competizione, per il secondo anno di fila, è stata la squadra australiana dei DarkZero.

Composta da Rhys “Zer0” Perry, Noyan “Genburten” Ozkose e Rick “Sharky” Wirth, si è assicurata la sua seconda coppa consecutiva dell’ALGS, rendendoli nuovamente campioni nonostante abbiano cambiato il nome del team. Lo scorso anno, infatti, i ragazzi hanno partecipato sotto l’egida dell’organizzazione giapponese Reignite, cambiando nome e denominazione nel luglio di quest’anno in DarkZero. Le finali si sono tenute in un evento live LAN nel corso di questo fine settimana, a Raleigh nel Nord Carolina (Stati Uniti), ed ha segnato il ritorno delle competizioni dal vivo per Apex Legends.

I DarkZero vincono la finale dell’ALGS 2022 dopo una giornata molto tesa

L’ultimo giorno della competizione è stato piuttosto teso, con ben nove team che avevano raggiunto il match point per gareggiare e lottare per la corona. La squadra del Nord America di Furia sembrava stesse per afferrarla, grazie alle impressionanti performance dei giocatori nelle prime fasi del torneo, ma alla fine non sono riusciti a capitalizzare e a raggiungere la vittoria. DarkZero, dal canto suo, ha iniziato la giornata piuttosto lentamente, ma si è rivelata piuttosto efficiente nei momenti più importanti. Specialmente quando hanno direttamente convertito una delle loro partite in una vittoria diretta a Storm Point.

Se siete curiosi di assistere alla vittoria dei DarkZero all’ALGS 2022 di Apex Legends, potete trovare la finale completa registrata sul canale YouTube di Apex Legends Global Series. Se invece avete già seguito la finale fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!