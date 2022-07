Thor: Love and Thunder, ecco i tributi nascosti ad Iron Man e Black Widow

IIn Thor: Love and Thunder, oltre al riconoscibilissimo omaggio a Loki, si possono notare anche dei tributi a Iron Man e Black Widow!

Thor: Love and Thunder (di cui trovate qui la nostra recensione), oltre al fratello del protagonista Loki, rende omaggio ai due Avengers caduti nella battaglia contro Thanos. Probabilmente non ci avrete fatto caso durante la visione, quindi scoprite insieme a noi i tributi ad Iron Man e Black Widow.

I tributi a Iron Man e Black Widow

In una delle scene più memorabili del film, Thor (Chris Hemsworth) viene letteralmente messo a nudo al cospetto di Zeus (Russell Crowe). Già nel trailer era possibile vedere sulla schiena del Dio del Tuono un grande tatuaggio raffigurante le famose corna del fratello, con tanto di scritta “Rip Loki”. Accanto ad esso è visibile il tatuaggio di una pergamena, che riporta i nomi di diverse figure scomparse nel corso della storia del Marvel Cinematic Universe. Troviamo scritto infatti “Madre”, ad indicare Frigga (René Russo), scomparsa durante gli eventi di Thor: The Dark World; “Padre”, ovvero Odino (Anthony Hopkins), morto in Thor: Ragnarok; “Heimdall” (Idris Elba) e “Loki” (Tom Hiddleston), entrambi uccisi da Thanos all’inizio di Avengers: Infinity War. Al di sotto, infine, troviamo i nomi “Tony” e “Natasha” (Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson), entrambi caduti nella battaglia contro Thanos in Avengers: Endgame. Un toccante easter egg per rendere omaggio a due tra gli eroi più amati della saga supereroistica Marvel.

Per quanto riguarda invece la decisione di mostrare Thor in tutto il suo splendore, il regista e co-sceneggiatore Taika Waititi si è espresso così:

Sapevamo tutti di volerlo fare fin dall’inizio. Era nella prima stesura della sceneggiatura, in realtà, e anche Chris era d’accordo. Sai, credo che con un corpo come quello di Chris, anche lui capisca.

Cosa ne pensate dei tributi ai due supereroi? Li avevati notati in sala? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

