Top Gun 3 potrebbe essere realtà, parola di Miles Teller

Top Gun: Maverick si è affermato con forza quale miglior prodotto cinematografico dell’ultimo periodo. Grazie al successo del film, Miles Teller (Rooster) l’ha toccata piano, rivelando la probabilità di proseguire con un terzo capitolo della saga

Top Gun 3 un sogno? Dopo il successo di Top Gun: Maverick – sequel del leggendario film originale del 1986 – non ci sono dubbi sul fatto che un terzo film della saga sarebbe gradito ai fan e non solo. Come sappiamo, Tom Cruise è abbastanza scettico di suo, è difficile che annunci un progetto se non si senta sicuro della sua riuscita, infatti Top Gun: Maverick è stato per anni un argomento tabù dell’attore, eclissato ad ogni conversazione. Ogni suo indugio sul sequel si è dissipato quando ha trovato la storia giusta, e il resto è storia: 1.183.600.000 dollari incassati.

Top Gun 3 potrebbe realizzarsi, parola di Miles Teller

Miles Teller, interprete di Rooster in Top Gun: Maverick, figlio del defunto Goose nel primo film della saga, parla di un Top Gun 3. Dopo vari commenti nelle ultime settimane, Teller è tornato ad affrontare l’argomento dicendosi pronto a tornare nell’eventuale terzo capitolo della saga. Le sue parole a Entertainment Tonight sono state:

Ne abbiamo discusso con Tom. Vedremo. Sarebbe fantastico, ma tutto dipende da TC. Tutto dipende da Tom.

Tom Cruise e Miles Teller hanno legato molto sul set, sviluppando un rapporto davvero speciale: e pensare che inizialmente il giovane interprete di Rooster aveva rifiutato la parte! Per Miles Teller si è trattato di un percorso entusiasmante, che lo ha portato a sentirsi parte integrante del franchising: interpretare il figlio di Goose, visto da bambino il Top Gun trent’anni fa, è stato un momento ricco di emozioni. Un motivo abbastanza valido per tornare a far parte del cast nell’ipotetico terzo film della saga.

I numeri di Maverick

Il secondo film della saga ha sbancato al botteghino, 1.183.600.000 dollari, segnando il miglior successo di sempre dell’attore ormai sessantenne. L’affascinante Maverick è coproducer del film, vero motore pulsante del progetto dopo la morte di Tony Scott, così come per la sua ultima fatica attesa nel 2023: Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1 (per la Parte 2 bisognerà attendere il 2024).

Il successo del secondo film della saga ha portato un bel po’ di cash nelle tasche dei protagonisti, basti pensare che Tom Cruise ha ricevuto una somma faraonica per realizzare il sequel, pagato con 12,5 milioni di dollari in anticipo. Dopo il superamento del miliardo di dollari da parte di Top Gun: Maverick, si può stimare che il guadagno dell’attore di Mission: Impossible si aggiri intorni ai 55 milioni di dollari in più rispetto al suo stipendio standard. Gli studios sono convinti del successo ottenuto e vogliono chiaramente che il percorso continui, al giovane attore Miles Teller piacerebbe tornare sul set, sarà convinto anche Tom Cruise a realizzare il sequel di Top Gun: Maverick?

