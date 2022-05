Intervista eSport Revolution: conosciamo meglio il Co-Founder e il Team Manager!

Abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole con Diego Trinchillo, Co-Founder di eSport Revolution, e Michele Santoro, Team Manager: dalla chiacchierata è nata una piacevole intervista sul mercato eSports, che vi riportiamo in questo articolo

Il mondo degli eSports in Italia, così come nel panorama internazionale, è in continua e costante crescita. Il recente terremoto avvenuto in terra nostrana per quel che riguarda le sale LAN ed eSports (di cui vi parliamo approfonditamente in questo articolo dedicato) ha sicuramente riportato in auge un problema fondamentale del settore: l’arretratezza normativa. Rimane però indubbio che il mercato si stia orientando completamente verso altri vertici, rispetto al passato, e che, per quanto possa essere difficile in un paese come il nostro, la necessità di conformarsi a tali cambiamenti ormai appare quanto mai indispensabile. Ne abbiamo parlato, in una diretta live sul nostro canale Twitch (seguiteci!) anche con Tony Tubo, influencer e fondatore di eSport Revolution.

Intervista eSport Revolution: conosciamo meglio Diego Trinchillo e Michele Santoro!

Proprio con Tony di eSport Revolution avevamo anche scambiato una chiacchierata qualche settimana fa, che potete trovare riassunta in questa interessante intervista. In questi giorni, invece, abbiamo avuto la possibilità di scambiare due parole anche con Diego Trinchillo, Co-Founder dell’azienda, e Michele Santoro, Team Manager. Dal nostro botta e risposta, particolarmente interessante, è nato questo articolo dedicato in cui siamo andati a sviscerare la loro visione del mondo attuale degli eSports: dai grandi successi alle aspettative per il futuro. Partiamo però dalle basi: chi sono e cosa fanno Diego e Michele?

Innanzitutto, vi ringraziamo per la bella opportunità e vi chiediamo una piccola presentazione: siete il co-fondatore (insieme a Tony Tubo, con cui abbiamo già parlato in separata sede) e il Team Manager di eSport Revolution, ma come si articolano i vostri compiti nella vita di tutti i giorni?

Diego | Il mio forse è il compito più difficile. Oltre alla supervisione quotidiana dell’azienda, la cosa più importante è quella della costante comunicazione fra noi e la continua ricerca di una linea aziendale diretta ed efficace: essere sulla stessa lunghezza d’onda è fondamentale. Michele | Il mio è un compito un po’ più tecnico: mi occupo della parte scouting e della creazione da zero di team competitivi. In più supervisiono l’area Marketing e Social. Fortunatamente subito è scattata la scintilla fra me e la proprietà, quindi la visione d’intenti è la stessa.

I grandi successi | Intervista eSport Revolution

Siamo dunque passati ai grandi successi del team eSport dell’azienda: ottimi risultati, in questo inizio 2022, sia in Virtual Regatta sia in FIFA 22. E ottimo è stato anche il successo ottenuto dal Team al Comicon di Napoli, protagonista con un palco interamente dedicato a loro (ve ne parliamo in questo articolo in modo più approfondito!). Come si fa ad organizzare un evento del genere? E soprattutto, quali sono gli obiettivi a medio termine dei loro eSportivi?

Passiamo poi al farvi i complimenti per il vostro inizio di 2022 straordinario: sia in Virtual Regatta sia in FIFA avete raggiunto ottimi risultati, con Mario Prodigo vincitore della prima tappa di vela e Francesco Ricci e Lorenzo Francini che si sono contraddistinti nel videogioco di calcio per eccellenza. Previsioni per l’anno in corso? Quali altre grandi tappe vi aspettano?

Diego e Michele | Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti fino ad ora, il nostro team di vela virtuale è stato eccellente nelle prime uscite stagionali con Mario sugli scudi. I ragazzi di Fifa sono stati meravigliosi, abbiamo ottenuto la Final Eight nella eSerieA e siamo ancora in corso su più fronti: Hartixel nella prossima qualifica (FGS Fifa Global Series) si gioca un posto per i playoff mondiali e nel 2 vs 2 insieme a XLorenzo siamo ancora in corso per un posto al mondiale (eClub).

Siete stati anche grandi protagonisti al Comicon di Napoli, con tutta una serie di iniziative e un palco a voi interamente dedicato: come si riesce ad organizzare un evento di queste proporzioni?

Diego | Per organizzare un evento del genere devi essere perfetto sotto tutti i punti di vista. Bisogna avere innanzitutto competenza nell’eventistica (quindi parlo di logistica, inventiva, ecc…), poi devi avere tantissima pazienza e passione, ovviamente tutto affiancato da una grandissima voglia di fare per far crescere il settore e dargli la giusta visibilità che merita. Michele | Io mi sono dedicato anche alla parte eSportiva e di Influencing. Siamo riusciti a collaborare anche con la FIDAF e con publisher, risultato che ci rende orgogliosi.

Un mercato turbolento | Intervista eSport Revolution

Racchiudiamo le ultime tre domande in un solo paragrafo in quanto trattano, in linea generale, la stessa cosa: il mercato eSports. Fra turbolenze e resistenze varie, ci è piaciuto poter dare uno sguardo a questo mondo dalla prospettiva e dagli occhi di due giovani impegnati al suo interno: fra LANGATE e futuro, fra normativa contrastante e mentalità fiduciose e accattivanti.

Il mercato degli eSports in Italia è in continua e costante crescita, nonostante alcune barriere sia normative sia mentali che ostacolano l’affermarsi di forme diverse, rispetto a quelle tradizionali, di sport. Voi che siete inseriti a fondo in questo settore, come vivete queste piccole e grandi forme di resistenza?

Diego e Michele | Non vediamo forme di resistenza specifiche, ma ci rendiamo conto che esiste un deficit dal punto di vista imprenditoriale all’interno del settore. Questo mondo, ancora oggi, sembra essere fatto soltanto dagli appassionati che mirano più a guadagnare soldi piuttosto che creare un vero e proprio ecosistema. La sostenibilità è fondamentale per le realtà come la nostra.

Parlando di resistenze, è notizia recente quella della chiusura da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle sale LAN ed eSports: qualche parola in merito a questa incresciosa vicenda?

Diego e Michele | Incresciosa sì, ma prevedibile. Prima o poi qualcosa si doveva pur muovere. Sicuramente è stato un danno economico arrecato al nostro mondo, ma se si guarda l’altro lato della medaglia è stato un bene, perché così facendo ci hanno puntato i riflettori sul settore e ciò significa che ora è giunto il momento di regolarizzare, istituzionalizzare. La prospettiva di “LANGATE” è paradossalmente più positiva che negativa per il nostro settore.

Come vedete, in questa prospettiva tutta italiana, il futuro del vostro team e del vostro lavoro in generale?

Diego e Michele | Noi abbiamo grandi prospettive e aspettative nel futuro prossimo, sia in Italia che in Europa. Ma prima di arrivare così in alto, continuiamo a coltivare il nostro mercato interno perché, purtroppo, sarà sicuramente diverso da quello europeo e mondiale.

Fiducia e serietà

Si conclude qui la nostra intervista a Diego Trinchillo e Michele Santoro di eSport Revolution, speriamo davvero vi sia interessata e che possano esserci, in futuro, ulteriori possibilità di confronto!