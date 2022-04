League of Legends LCK Spring Finals: eterno trionfo del team T1!

Il mondo di League of Legends si colora di nuovi record: si è concluso da poco l’LCK Spring Finals con un record assoluto del team T1

Terminata la Regular Season del torneo, nella giornata di ieri si è concluso l’LCK Spring 2022 con la finale che ha visto scontrarsi due team particolarmente forti: T1 e Gen.G. Già portabandiera di record incredibili nel corso della stagione primaverile di quella miniera d’oro che è per Riot Games League of Legends, i ragazzi di T1 hanno stravinto anche in questa sede, battendo gli avversari con un temibile 3-1 e rendendoli effettivamente la prima squadra classificata per il MSI 2022. La partita è stata praticamente un rematch delle finali del 2020, aumentando dunque la pressione e il carico emotivo su entrambe le squadre.

T1, comunque, era arrivato in finale con un 18-0 nella Regular Season e, dopo la vittoria in questa finale, è effettivamente diventato il team con più vittorie nella storia del torneo LCK. Sulla loro strada c’era Gen.G, una squadra altrettanto potente e che puntava a cambiare di netto la narrativa che voleva T1 come unico attore della stagione, deponendone la corona e vincendo il trofeo dello Spring Split. Fallendo, purtroppo, ma la partita è stata ugualmente avvincente ed emozionante. Sono comunque riusciti a strappare un game a T1, il secondo, rimontando dopo il dominio quasi assoluto del primo game.

LCK Spring Finals: i ragazzi di T1 sono i dominatori di League of Legends!

Ora, i ragazzi di T1 possono riprendere un attimo fiato dopo essersi portati a casa la loro decima vittoria in LCK Split e il loro primo titolo dal LCK Spring 2020. Cercheranno ora di mantenere il proprio dominio passando allo stage internazionale, con l’arrivo del Mid-Season Invitational, che si terrà proprio in Corea, la loro patria. L’opportunità di vincere un titolo così importante in casa è quantomeno interessante per T1, restiamo a vedere!

Attendendo il Mid-Season Invitational 2022 di League of Legends che si terrà proprio a Busan, per ora termina qui la nostra cronaca del LCK Spring 2022 con la vittoria nelle finali dei fenomenali ragazzi del team T1. Avete seguito il torneo? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!