La notizia ormai è certa: Cyberpunk 2077 non sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass. Dopo alcuni rumors dei giorni scorsi nati su Reddit, la presenza del titolo nato dalla stessa casa produttrice di The Witcher: Wild Hunt, la polacca CD Projekt RED, era stata ormai data per scontata, ma la smentita da parte dell’azienda non si è fatta molto attendere.

Cyberpunk 2077 non sarà nel Game Pass: le parole della CD Projekt RED

Dopo il rinvio al 2022 di tutti gli aggiornamenti e i DLC di Cyberpunk 2077 e anche della sua trasposizione sulle console next-gen, i fan speravano nella sua comparsa nel catalogo Xbox Game Pass. La notizia era apparsa su Reddit, in cui un utente aveva analizzato la presentazione di Xbox Cloud Gaming e aveva notato il frammento di un trailer che sembrava proprio quello di Cyberpunk 2077 circa a metà del video. In molti, allora, avevano confermato la cosa, in quanto i giochi presenti nei video promozionali solitamente sono quelli compresi nell’Xbox Game Pass.

Tuttavia, la casa produttrice polacca ha smentito fermamente la notizia con un comunicato: “Non c’è nessuna intenzione di inserire Cyberpunk 2077 nel catalogo Xbox Game Pass” avrebbe affermato. Il gioco era già stato ritirato per un periodo anche dal PlayStation Store a causa dei troppi bug, alcuni però risolti dall’azienda con alcuni aggiornamenti; per questo stesso motivo, Cyberpunk 2077 era stato fortemente sconsigliato per PS4 (a causa di una apparente non perfomabilità della console per il gioco in questione). Dunque, i giocatori di Xbox dovranno rassegnarsi all’idea che il gioco con protagonista Keanu Reeves non entrerà nel catalogo della console.

