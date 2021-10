CD Projekt RED: “Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X usciranno nel 2022”

Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X arriveranno il prossimo anno, a rivelarlo è la stessa CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X è ora programmato per essere rilasciato nel primo trimestre del 2022 e le nuove versioni di The Witcher 3 sono previste per il secondo trimestre del 2022. Entrambi i giochi erano stati originariamente pianificati entro la fine dell’anno; ebbene sì: un nuovo posticipo. Lo slittamento del titolo distopico-futuristico forse non è sorprendente dato che CD Projekt ha dichiarato agli investitori il mese scorso che non poteva garantire che le versioni console di nuova generazione di Cyberpunk 2077 sarebbero uscite quest’anno come previsto, molto più insolito, invece, il caso del titolo dello Strigo. In una dichiarazione pubblicato oggi, la società polacca ha affermato che la decisione si basa su “raccomandazioni fornite dalle persone che supervisionano lo sviluppo“. Ha aggiunto: “Ci scusiamo per l’attesa prolungata, ma vogliamo rimediare”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X debutteranno il prossimo anno le ragioni riguardano lo stato qualitativo attuale delle produzioni

Ormai è ufficiale: vedremo sia Cyberpunk 2077 sia The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S nel 2022. Il posticipo del secondo gioco, lo dicevamo, è forse più sorprendente, poiché è in sviluppo presso Saber Interactive. Il gioco è stato classificato dall’ente europeo di rating PEGI proprio questa settimana, portando a speculazioni sul fatto che potrebbe essere sulla buona strada per la sua uscita prevista per il 2021.

Il colosso polacco dell’intrattenimento videoludico ha trascorso gran parte del 2021 ad aggiornare Cyberpunk 2077, in seguito al suo lancio travagliato che lo ha visto ritirato dal PlayStation Store a causa degli innumerevoli bug. Il mese scorso il developer ha confermato che poco più di un terzo della società stava lavorando alla versione new-gen di Cyberpunk 2077, oltre al supporto per il gioco originale. Il restante staff di sviluppo sta costruendo la prima espansione del gioco, “Gwent“, e altri progetti non annunciati.

“La versione di nuova generazione è un passo importante nella nostra avventura nell’universo Cyberpunk”, ha affermato il CEO congiunto Adam Kiciński. “Crediamo fortemente nel potenziale a lungo termine di questa IP. Ecco perché stiamo attualmente lavorando alla prima espansione del gioco, anche se non posso dire altro in questo momento”.

A giugno, CD Projekt ha affermato di ritenere che le prestazioni di Cyberpunk 2077 abbiano raggiunto un livello qualitativo “soddisfacente”, dopo sei mesi di patch progettate per migliorare il gioco dal suo stato di lancio molto criticato. I piani post-lancio di Cyberpunk sono stati significativamente modificati in seguito alla sua travagliata uscita, ma il gioco ha finalmente ricevuto il suo primo DLC ad agosto insieme alla sua patch più grande.

