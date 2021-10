Cyberpunk 2077: rinviata l’uscita di tutti gli aggiornamenti e DLC gratuiti

Tutti gli aggiornamenti di Cyberpunk 2077 previsti per quest’anno sono stati rinviati, e lo stesso vale per l’uscita dei DLC annunciati al lancio

CD Projekt RED ha annunciato già nelle ultime settimane la necessità di rimandare al 2022 le versioni next-gen dei suoi due più recenti titoli, The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077, che vedranno l’uscita rispettivamente uno nel primo e l’altro nel secondo quarto dell’anno. Tutto ciò dopo la partenza più che disastrosa di Cyberpunk 2077. Eppure, mentre lo studio continua a mostrare difficoltà piuttosto evidenti nel sistemare il gioco e creare una programmazione adeguata per gli aggiornamenti ed i DLC, sembra stia anche progettando varie nuove creazioni: una prova di ciò è l’acquisizione dello studio The Molasses Flood, creatore di The Flame in The Flood, che si troverà a realizzare dei giochi ambientati nei mondi di Cyberpunk 2077 e The Witcher.

L’uscita degli aggiornamenti e DLC di Cyberpunk 2077 avverrà l’anno prossimo

L’ultimo aggiornamento rilasciato sulle piattaforme in cui è presente il titolo risale al mese di settembre, con la patch 1.31. Questa apportava sostanziali modifiche grafiche al gioco, soprattutto per quanto riguarda degli errori di scrittura e visualizzazione dell’interfaccia. Sono state sistemate anche dei bug risalenti sin dai tempi del rilascio del gioco, come ad esempio la gestione dei pezzi di equipaggiamento che si duplicavano quando se ne creavano degli altri di rarità maggiore e varie missioni. Inoltre, sulla PS4 è stata ottimizzata la gestione della memoria della GPU, anche se la qualità grafica rimarrà comunque piuttosto bassa, considerando che si tratta di una console non sufficientemente performante per ulteriori upgrade grafici.

Comunque, questo aggiornamento metteva solo una piccola toppa al resto dei numerosi problemi ancora da risolvere in Cyberpunk 2077, e per questo CD Projekt avrebbe rilasciato ancora altri aggiornamenti in questi ultimi mesi dell’anno, oltre a dichiarare anche di avere in programma l’uscita di alcuni DLC e della modalità multiplayer, che magari avrebbero riportato i giocatori a prendere in mano il titolo. Eppure, nella nuova roadmap pubblicata dallo studio di sviluppo è stato svelato che tutti i futuri update non arriveranno prima del 2022, confermando dunque l’assenza di novità fino alla conclusione dell’anno corrente. Lo studio dichiara infine come adesso voglia concentrarsi nel sistemare le parti più importanti del gioco.

