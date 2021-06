Cyberpunk 2077: il titolo torna disponibile sul PS Store

Dopo un periodo di assenza di diversi mesi dallo store Playstation dovuto alla bassa qualità del titolo, Cyberpunk 2077 ritorna di nuovo disponibile sul PS Store

Il gioco, dalla sua uscita a dicembre dello scorso anno, se provato su console era al limite della giocabilità. Questo al contrario della versione PC, nettamente migliore. A causa di questo divario Sony è stata costretta a rimuovere il gioco dallo store e a proporre dei refund ai giocatori. CD Projekt Red tuttavia, non è stata con le mani in mano dichiarando che il gioco sarebbe ritornato solo quando la qualità del titolo sarebbe stata vicino a quanto promesso. Dopo diversi update, Cyberpunk 2077 torna ufficialmente disponibile sul PS Store.

Torna di nuovo disponibile sul PS Store Cyberpunk 2077

Dopo numerosi report da parte di moltissimi giocatori riguardanti bug, glitch, crash e altri problemi tecnici, Sony ha prontamente rimosso il titolo dal suo store. In seguito, Sony ha dichiarato che il titolo sarebbe ritornato solo una volta rispettati gli standard dei consumatori. Questa situazione certo non ha fatto splendere il nome dell’azienda polacca, la quale è stata oggetto di diverse investigazioni e class action. Ricordiamo anche le accuse di crunch e i tentativi riusciti di hackeraggio che hanno portato al furto di un grande quantitativo di dati dai server di CD Pojekt.

Di sicuro non buone notizie per CD Projekt. Questi ultimi aspetti, come certi tipi di comportamento aziendali, come il già citato crunch dei dipendenti, ma soprattutto scelte manageriali totalmente fallimentari, hanno portato forse al peggior lancio della storia dei videogiochi. Dopo tutte le brutte gatte da pelare, tuttavia, Cyberpunk 2077 torna disponibile sul PS Store. Se lo cercate, il gioco è accompagnato dal tag “appena annunciato“. Se possedete già una copia digitale potete semplicemente riscaricarla, se invece siete stati tra quelli lungimiranti che hanno deciso di aspettare futuri update, potete aggiungerlo alla wishlist.

