Battlefield 2042: il capo designer abbandona DICE dopo il rilascio del gioco

Mentre Battlefield 2042 trova il suo primo grosso aggiornamento, il capo designer del titolo annuncia il suo abbandono di DICE

Come ogni anno, a novembre sono stati rilasciati i due più popolari titoli che hanno dominato da sempre il panorama videoludico degli FPS: Battlefield 2042 e CoD Vanguard. Mentre quest’ultimo ha trovato parecchie critiche a causa delle poche novità introdotte, per contro Battlefield 2042 ha ricevuto recensioni negative soprattutto verso le numerose modifiche apportate. Non solo è stato cambiato il gameplay, ma anche le iconiche classi del titolo sono state rielaborate.

Per non parlare poi della UI e dei dati consultabili durante la partita, come la classifica e le uccisioni, che sono state riposizionate in modo poco intuitivo o addirittura omesse completamente. Il team di sviluppo allora ha dichiarato la propria intenzione di migliorare questi elementi attraverso una patch; intanto, nelle ultime ore viene rivelato come il capo designer di Battlefield 2042 abbandonerà lo studio DICE.

Chi sarà il prossimo capo designer di Battlefield 2042 per lo studio DICE

Fawzi Mesmar, che aveva fatto parte dello studio dietro Candy Crush, si era unito poi a DICE nel 2019. Tra i vari titoli a cui ha lavorato, vi è il precedente gioco multiplayer di Electronic Arts, sviluppato sempre da DICE e a tema Star Wars, ovvero la celebre serie di Star Wars Battlefront. In un’email inviata allo staff, il designer ha affermato di essere stato immensamente lieto di aver “potuto far parte di uno dei migliori team nella galassia”. Si dice continuamente ispirato dagli incredibili lavori di design che questo continua a creare, e ringrazia tutti i membri per aver creduto in lui, accennando anche ad una speranza nel non aver deluso nessuno.

Le motivazioni dietro questo abbandono sembrano nascondersi dietro un’opportunità lavorativa che il capo designer avrebbe ricevuto nel corso dello sviluppo di Battlefield 2042. Egli non è stato in grado di rifiutarsi, e con il benestare della nuova compagnia è potuto comunque rimanere alla DICE per poter lanciare il nuovo gioco della saga Battlefield. Spiega come fosse importante che lui stesse insieme al team, per poter fare in modo di raggiungere il traguardo.

Fawzi si è trovato da tempo a discutere con il manager dello studio, Oskar Gabrielson, riguardo chi avrebbe conseguito il suo ruolo a DICE, ma l’annuncio vero e proprio sarebbe stato ritardato per permettere un sereno sviluppo. Pare dunque che vi sia già una persona indicata che provvederà a supportare i futuri contenuti del gioco.

