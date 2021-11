Child of Light: nel 2022 un sequel potrebbe essere confermato

Aurora e Igniculus torneranno nel 2022, con un sequel dell’amato indie Ubisoft, Child of Light

Child of Light è stato tra i titoli indie di Ubisoft più interessanti rilasciati negli ultimi anni. Uscito nello stesso periodo del commovente Valiant Hearts: The Great War, entrambi titoli che sfruttavano l’artistico motore grafico 2.5D UbiArt Framework, utilizzato anche per la serie di Rayman. Child of Light si distingueva soprattutto per le incantevoli visual, accompagnate da una colonna sonora estasiante e capace di emozionare, specie se combinata alle vicende narrate nel corso della storia. Il director Patrick Plourde, attraverso un tweet, sembra avere grosse sorprese in serbo per i fan nel 2022, rivelando la possibilità di un sequel in arrivo.

Il sequel di Child of Light nel 2022: il ritorno degli indie Ubisoft

La pubblicazione del titolo portò un successo chiaramente evidente: Child of Light fu apprezzato da una grandissima parte di videogiocatori, conquistando non solo per la direzione artistica complessiva, ma anche per come erano strutturati i dialoghi in rima ed il combattimento a turni mescolato ad un gameplay platform. Il gioco riuscì a recuperare i costi di sviluppo dopo pochissimi mesi, dando così ogni presupposto necessario per crearne un secondo capitolo. Nonostante ciò, lo stesso Plourde disse nel 2019 come Ubisoft non stesse pianificando alcunché riguardo un continuo di Child of Light, poiché non si trattava del genere di gioco che la compagnia sarebbe stata interessata a fare.

Fans of #ChildofLight, just to let you know that @Take_Toch just sent the final approval for Aurora and Igniculus’ next great adventure. Expect more news early next year. 🙂 — Patrick Plourde (@patrick_plourde) November 24, 2021

Ad ogni modo, nel tweet pubblicato poco fa il director chiama a raccolta i fan di Child of Light, affermando come il director artistico Thomas Rollus abbia dato “l’approvazione finale per la nuova grande avventura di Aurora e Igniculus”, cioè la giovane protagonista e la lucciola elementale che l’accompagna, e che ulteriori notizie potranno palesarsi a partire dall’anno prossimo, il 2022. Può darsi che Ubisoft stia cercando di riposizionarsi un po’ per quanto riguarda la creazione anche di titoli singleplayer, in vista dei futuri progetti che potrebbero concentrarsi solo su servizi live-service e che quindi rischiano di sradicare o isolare la parte meno “sociale” della propria playerbase.

