Call of Duty Vanguard: già in arrivo una prova gratis del multiplayer

Call of Duty Vanguard è stato rilasciato da poco più di una settimana, e già sembra essere in arrivo un periodo di prova gratis del multiplayer del gioco

Dopo essere stato ufficialmente rilasciato ad inizio novembre, Call of Duty Vanguard ha ricevuto riscontri più o meno positivi, mostrandosi come un titolo piuttosto conforme alle opere precedenti appartenenti alla celeberrima saga di Call of Duty. E forse anche per questo il gioco non sembra aver avuto un successo troppo clamoroso in fatto di vendite, risultando uno degli episodi meno acquistati nelle classifiche inglesi, trovandosi al 40% in meno rispetto a Black Ops Cold War.

Possibile che complici di ciò ci siano anche i vari scandali che hanno coinvolto e coinvolgono tuttora Activision Blizzard e anche Treyarch, e la transizione ancora in corso verso le nuove console. Ad ogni modo, per aumentare la propria audience Activision ha deciso di rendere disponibile una prova gratis del multiplayer di Call of Duty Vanguard a neanche un mese dal lancio.

Quando sarà la prova gratis del multiplayer di Call of Duty Vanguard?

Mentre Battlefield 2042 è stato rimandato di proposito ad una data più avanzata rispetto a Vanguard, in modo da evitare il più possibile un’uscita troppo ravvicinata, sembra che Activision non abbia troppi scrupoli riguardo la competizione che si ritroverà in questo mese. Infatti solo ieri è stata resa accessibile gratuitamente la beta del multiplayer di Halo Infinite, e anche se Battlefield 2042 ha un arrivo previsto per il 19 novembre, il titolo è già giocabile da diversi giorni in Early Access grazie ad EA Play. Activision potrebbe quindi aver scelto di rendere comunque possibile provare gratis del Call of Duty Vanguard in modo da tagliare una fetta di pubblico agli altri due famosi giochi multiplayer.

Sarà possibile effettuare la prova a partire da giovedì 18 novembre fino alla mattina del 22 novembre. Tra le modalità testabili sarà presente anche quella zombie, e non verranno posti limiti di alcun tipo, permettendo anche di salvare i propri dati e progressi nell’eventualità di voler acquistare il titolo. Per poter partecipare alla prova basterà solamente entrare nello store online della piattaforma scelta e proseguire a seconda delle indicazioni fornite dal sistema. Call of Duty Vanguard è uscito su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.