Steam Deck: in mostra Devil May Cry 5 nel nuovo trailer

Capcom ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per pubblicizzare Steam Deck, in arrivo a febbraio 2022, nel quale possiamo vedere Devil May Cry 5 all’azione, e pare che le prestazioni siano veramente ottime

Da quando è stato annunciato Steam Deck, l’attenzione nei confronti questa console portatile da parte della community di appassionati è stata finora elevatissima. Tra le tante notizie che sono uscite su Steam Deck finora (tra cui il rinvio della data di uscita a febbraio 2022), è stato recentemente pubblicato da Capcom un trailer con in cui possiamo vedere Devil May Cry 5 all’azione su Steam Deck. Una piccola anticipazione: per quanto riguarda le prestazioni, il video è stato molto soddisfacente.

Steam Deck: il trailer con Devil May Cry 5 mostra tutte le sue prestazioni

Il trailer di Steam Deck con Devil May Cry 5 pubblicato da Capcom viene presentato viene presentato come un gameplay per mostrare la fluidità con cui il gioco gira sulla console. Nel complesso, le prestazioni e la qualità dell’immagine sembrano veramente ottime. Il titolo hack and slash è ottimizzato per il gameplay a 60 FPS, ma vedere lo Steam Deck sostenerlo senza alcun calo significativo della qualità dà un’idea delle capacità di una tale console portatile.

Valve aveva precedentemente confermato l’invio di Steam Decks agli sviluppatori per testare i loro giochi, ma si sta anche operando in autonomia nella valutazione dell’intera libreria Steam da sola per garantire il rispetto degli standard. In generale, questo ultimo trailer di gioco di Capcom dimostra l’impegno da parte degli sviluppatori nell’ottimizzazione della propria libreria per la nuova console di casa Valve.

Se volete rimanere aggiornati su tutte le novità legate a Steam Deck e se tutte le più importanti notizie del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.