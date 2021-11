Battlefield 2042: disponibile la patch 0.2.2

DICE ha da pochissimo reso disponibile la patch 0.2.2 per Battlefield 2042, che va ad apportare numerose modifiche al nuovo episodio del franchise

A dispetto di una successo di critica tutto sommato omogeneo, è innegabile come Battlefield 2042 si sia presentato sugli scaffali dei negozi (virtuali e non) non certo in forma smagliante, come evidenziato da moltissimi giocatori di questo ultimo ed atteso capitolo. Ben consapevole dello stato di forma del suo shooter, DICE, come promesso, si è subito data da fare per migliorare il codice della produzione, così da migliorare numerosi aspetti del suo FPS. Gli sforzi trovano oggi la loro prima incarnazione, rappresentata dalla patch 0.2.2.

Battlefield 2042 da il benvenuto alla patch 0.2.2

Tra le modifiche apportate dal nuovo update, troviamo la riduzione della rosa dei proiettili di tutte le armi, ad eccezione degli shotgun. Tra gli strumenti di offesa interessati, vale la pena citare il PP-29, che ha visto incrementare il suo rinculo verticale, un cambiamento introdotto per evitare che di sbilanciarla troppo rispetto alle altre bocche da fuoco.

Per quanto riguarda il LCAA Hovercraft, quest’ultimo ha subito una revisione dell’armatura, fattore che lo ha reso molto più vulnerabile nei confronti della varie armi, anche se il tutto è stato accompagnato da un depotenziamento delle minigun ospitate a bordo dei veicoli terrestri. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al changelog ufficiale della patch.

Parlando proprio dei danni, vale la pena notare come il valore degli stessi sia passato da 18 a 13, così come la distanza è stata portata da 60 a 40. Parlando dell’ammontare dei danni alla massima distanza di caduta, questi sono ora pari a 6. Che si tratti o meno di una sovracompensazione lo sapremo solo nell’immediato futuro, ma è innegabile come questi cambiamenti abbiano reso gli Hovercraft di sicuro meno potenti.

E voi state giocando a Battlefield 2042 e avete già scaricato la patch? In caso affermativo vi invitiamo a condividere le vostre impressioni con noi di tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming. Se poi non avete ancora provato il gioco e volete qualche dritta su come iniziare, ecco i nostri consigli.