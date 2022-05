Amazon Prime Gaming: svelati i giochi gratuiti di giugno

Il mese di giugno è ormai alle porte ed Amazon Prime Gaming è in arrivo con una manciata di giochi gratuiti per inaugurare la bella stagione

Che cosa c’è di meglio della bella stagione alle porte? Le prime giornate di sole, un bel gelato, un tuffo rinfrescante in piscina, ma soprattutto i giochi gratis di giugno per PC messi a disposizione da Amazon Prime Gaming! Vediamo dunque assieme quali sono i titoli scelti per inaugurare al meglio l’imminente estate.

Amazon Prime Gaming: diamo uno sguardo ai giochi di giugno

La colossale “creatura” del miliardario Jeff Bezos, ovvero Amazon, ha deciso anche per questo periodo di fornire ai suoi abbonati, tramite il servizio di Prime Gaming, dei giochi gratuiti per il mese di giugno. Si tratterà dunque di sei titoli diversi che saranno disponibili a partire dal primo del prossimo mese, vediamo quali sono.

Si parte dunque con il botto, e qui è proprio il caso di dirlo, con Far Cry 4 seguito da Fuga da Monkey Island (ne avevamo già parlato in uno speciale dedicato ai sequel non proprio riusciti), Astrologaster, Across the Grooves, Calico ed infine WRC 8 FIA World Rally Championship. Per completezza vi riportiamo anche i titoli di maggio nel caso ve li siate persi.

Oltre a questo vi ricordiamo che tale servizio porterà dei nuovi contenuti, sempre il prossimo mese, per altri titoli quali Pokémon Go, Apex Legends, Fall Guys (diventato di recente un free to play), PUBG: Battlegrounds e Roblox. Se avevate ancora dei dubbi su cosa dedicarvi quest’estate ecco quindi un buon consiglio, soprattutto perché è gratis!

Comunque sia, mentre aspettiamo che i vari download abbiano termine, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!