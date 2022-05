Amazon Prime Gaming: svelati i titoli del primo maggio

Amazon Prime Gaming decide di festeggiare a modo suo mettendo sul tavolo sei titoli disponibili già da oggi primo maggio

Potremmo quasi dire che anche Amazon Prime Gaming si unisce alla Festa dei Lavoratori, anzi forse è meglio dire dei giocatori, mettendo sul piatto della bilancia la sua offerta. Al posto di un concertone, infatti, il servizio metterà a disposizione ben sei titoli diversi che faranno di sicuro contenti non pochi giocatori! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Amazon Prime Gaming: diamo un’occhiata ai sei titoli di maggio

Senza un ulteriore aumento di prezzo sul servizio, e questa è sempre una buona notizia, Amazon Prime Gaming cala il suo asso composto da sei titoli diversi appartenenti al mondo dei giochi per PC. Ovviamente ci sono anche i titoli per console e mobile, ma rimaniamo sul computer per questa volta.

I titoli in questione, disponibili da oggi primo maggio, sono dunque Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + & ‘Xpress Delivery, Cat Quest ed infine Shattered – Tale of the Forgotten King. Il mese scorso, invece, è toccato a The Elder Scrolls IV: Oblivion – Game of the Year Edition Deluxe, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville e Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge.

Per quanto riguarda il prossimo mese si prevede già la presenza di giochi come Lost Ark, Lords Mobile, Brawlhalla, Destiny 2, FIFA 22, Grand Theft Auto Online, Apex Legends, Valorant e Call of Duty. Quindi, anche il mese di giugno sarà un periodo davvero niente male per gli appassionati di videogiochi, non trovate anche voi? Li avete già provati tutti o ce n’è ancora qualcuno che manca all’appello?

Comunque sia, mentre aspettiamo di provare tutti questi titoli, che ne dite d’ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!