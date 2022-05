GPU AMD RDNA3: trapelano nuove informazioni

La prossima uscita delle nuove GPU di casa AMD non è un mistero. Il colosso di Santa Clara annuncia un’altra novità per le GPU AMD RDNA3

L’uscita delle schede video di prossima generazione marchiate AMD non è più un mistero e stanno trapelando sempre nuove informazioni sulle GPU AMD RDNA3. Di recente vi abbiamo parlato della memoria che monteranno i nuovi gioielli di casa AMD, nome in codice Navi 31. La prossima serie di schede grafiche Radeon RX 7000 di AMD basata sull’architettura RDNA3 dovrebbe presentare protocolli di prossima generazione su tutta la scheda. Grazie ad una patch dedicata al kernel Linux, sono trapelate nuove informazioni sulle scelte di output di visualizzazione che AMD presenterà ai consumatori nei prossimi prodotti.

DispalyPort 2.0 ed il nuovo standard UHBR

Secondo l’analisi della patch, è trapelato che le GPU AMD RDNA3 disporranno di un’interfaccia con tecnologia DisplayPort 2.0, che trasmetteranno utilizzando lo standard di comunicazione UHBR 20. Lo standard UHBR 20 può fornire una larghezza di banda bidirezionale massima di 80 Gbps, che rappresenta la larghezza di banda più elevata in un connettore di uscita del display attualmente disponibile. Con questa tecnologia, una GPU AMD RDNA3 potrebbe visualizzare una risoluzione di 16K con Display Stream Compression, una risoluzione di 10K senza compressione oppure attraverso l’utilizzo di due schermi HDR a 8K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Tutto questo verrà gestito dalla tecnologia di ultima generazione di casa AMD: Display Core Next (DCN).

Monitor con DisplayPort 2.0, dove siete?

Chiaramente, sarà necessario disporre di un monitor che abbia un’interfaccia compatibile con la tecnologia DisplayPort 2.0, ma questa è un’altra storia. VESA, corporate internazionale no-profit per la standardizzazione delle dimensioni e delle interfacce dei monitor, dichiarava che dovevano essere disponibili entro la fine del 2021. Tuttavia, sono stati ritardati a causa della mancanza di dispositivi che supportano l’interfaccia DisplayPort 2.0. Con la prossima uscita delle GPU AMD RDNA3, si avranno finalmente sul mercato delle schede video in grado di supportare questo standard. Ci si aspetta che a breve il mercato dovrebbe adattarsi alla domanda, potremmo quindi vedere a breve sugli scaffali dei nostri tech-store di fiducia non solo le schede video di ultima generazione, ma anche i monitor in grado di supportare l’interfaccia standard più recente DisplayPort 2.0.

Questa è una grande novità e consigliamo vivamente d’iniziare a mettere qualche soldino da parte. E voi cosa ne pensate riguardo questa novità trapelata? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguire tuttoteK per rimanere aggiornati!