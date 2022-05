Fall Guys: sarà free – to – play e su più console!

I fan di Fall Guys, il prodotto di punta dello sviluppatore Mediatonic, ora possono godersi il loro titolo preferito in maniera gratuita e soprattutto su più console

Dopo il grande annuncio di lunedì 16 maggio, come vi abbiamo già accennato qui, la Mediatonic ha finalmente deciso di portare il titolo Fall Guys su più console, ma soprattutto di renderlo un free – to – play! Vediamo dunque di capire un po’ meglio la situazione.

Fall Guys: segnatevi sul calendario il 21 giugno

Volendo proprio essere sinceri possiamo dire che, al giorno d’oggi, il titolo in questione non è poi più così “di moda” come l’anno scorso, ma è comunque vero che Mediatonic ha la sua fetta di appassionati. Fetta che potrebbe anche essere destinata ad ingrossarsi viste le ultime decisioni prese di recente.

A partire dal 21 giugno, infatti, Fall Guys sarà disponibile in maniera del tutto gratuita e lo stesso giorno sarà anche lanciato su Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PC (tramite l’Epic Games Store perciò non sarà più disponibile su Steam) ed anche PS5. Ovviamente chi l’ha scaricato da Steam potrà sempre e comunque continuare a giocarci!

Il titolo avrà dunque dei tempi di caricamento più rapidi e molte altre prestazioni verranno aggiornati, ha detto Mediatonic, ma fate attenzione perché non è ancora finita. Infatti è stato confermato che, per gli utenti Xbox abbonati al Game Pass, riceveranno ogni mese dei bonus in – game ed anche un nuovo costume gratis al mese per i primi tre mesi.

