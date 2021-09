Recensione WRC 10: la vera esperienza del rally

In questa recensione vi parleremo di WRC 10, il nuovo gioco ufficiale del campionato mondiale FIA World Rally Championship

La saga di WRC, il videogioco dedicato al campionato del mondo di rally sviluppato da Kylotonn, ha fatto il suo debutto sul mercato nel 2001, esattamente venti anni fa. Attraverso i suoi vari capitoli, il franchise è stato capace di imporsi come uno dei punti di riferimento per gli amanti dei giochi di corse e, grazie alla elevata qualità dei suoi titoli, è riuscito anche a conquistare una grande fetta di giocatori non appassionati al genere.

Con questo nuovo titolo, il cui predecessore è stato pubblicato solamente nel 2020, la saga prova ancora una volta a fare un passo avanti, sia per quanto riguarda le dinamiche del suo gameplay sia dal punto di vista dell’adattamento agli standard del mercato videoludico, che si fanno sempre più elevati. Scopriamo insieme in questa recensione se WRC 10 è stato in grado di portare a termine con successo le sfide che si è dato.

Il vasto e affascinante mondo del rally

Per cominciamo questa recensione di WRC 10, è giusto fare presenze come il titolo sorprenda sin dal primo approccio per la quantità di contenuto che ci propone. AL suo interno troviamo modalità di gioco, che spaziano dalle più classiche (come Carriera e Partita veloce) per arrivare a quelle legate al multiplayer online e ai ranking. A queste si aggiunge poi il ricco parco macchine e piste, utile a garantire moltissime ore di gioco.

Entrando nel dettaglio delle singole modalità, quella che colpisce maggiormente è sicuramente la Carriera. Al suo interno si è chiamati a seguire uno schedule settimanale, all’interno del quale dovremmo gestire il proprio team, sviluppare un rapporto positivo con il costruttore e a ideare un piano d’azione utile a garantirsi sempre le migliori condizioni. Gli eventi che saremo chiamati ad affrontare sono diversi e variegati: si va dal classico rally, alla sessione di team bulding, utile ad aumentare il morale. Infine, è presente anche un sistema di crescita basato sull’accumulo di punti esperienza, ci permette di ottenere abilità speciali, di sbloccare nuovi tipi di professioniste da assumere nella scuderia e di facilitare il dialogo con il costruttore.

La modalità che fa il suo debutto nella saga con questo capitolo è Anniversario, ideata in onore del cinquantesimo anniversario della fondazione del FIA World Rally Championship. Al suo interno saremo chiamati a rimettere in scena alcune delle gare che hanno fatto la storia del rally. Non a caso, WRC 10 è anche il titolo del franchise che propone il più vasto catalogo di macchine d’epoca e piste del passato.

A tutto gas su strade sterrate – Recensione WRC 10

Senza ombra di dubbio, il fiore all’occhiello di questo gioco è il sistema di guida. Proprio grazie alle meccaniche del gameplay, concentrate sulla resa realistica dell’esperienza, il titolo è in grado di intrattenere sin dal primo approccio, ma è soprattutto in grado di ricompensare i giocatori che più si dedicano a esso. A contribuire al realismo c’è poi l’importanza delle condizione metereologiche e delle scelte relative all’assetto della macchina, che è necessario tenere di conte in quanto determinanti per l’andamento di una corsa.

Anche gli altri aspetti del gioco sono sufficientemente profondi. Questo è particolarmente evidente negli aspetti gestionali presenti nella modalità Carriera. Per progredire al suo interno non è infatti sufficiente vincere le gare: si deve essere in grado di creare un piano capace di prendere in considerazione diversi aspetti, come il morale e il rapporto con i finanziatori. La parte meno coinvolgente di questo meccanismo è probabilmente il sistema a obbiettivi, che propone spesso delle sfide casuali che rendono meno verosimile l’esperienza.

Rally a spasso per il mondo – Recensione WRC 10

Una recensione di WRC 10 non sarebbe completa se non si facesse riferimento al suo comparto grafico. Anche sotto questo aspetto, gli sviluppatori si sono concentrati nella ricerca del realismo, riuscendo perfettamente a centrare l’obbiettivo; i modelli delle macchine, per esempio, sono particolarmente impressionanti. Le mappe sorprendono poi per la quantità di dettagli presenti al loro interno, e per come questi siano in linea con il periodo storico a cui quel percorso fa riferimento.

Rispetto alla precedente uscita, la grafica del gioco appare anche meno pesante da sostenere il sistema e, per quanto riguarda la versione PC, è infatti possibile giocare già su macchine dalle caratteristiche medio-alte. Inoltre, durante il gioco non ci è capitato di imbatterci in bug rilevanti. Un altro miglioramento che non passa ignorato è quello che relativo al comparto sonoro del gioco: la musica è più discreta rispetto a WRC 9, in cui era fin troppo altisonante, e i suoni che i veicoli emettono durante la gara sono molto più verosimili.

Un altra aggiunta relativa al comparto sonoro è quella della voce femminile per il copilota, che purtroppo non è stata ridoppiata in italiano. In generale, per quanto riguarda il copilota, non sono stati apportati altri miglioramenti percettibili e il numero di frasi che questo può rivolgere al giocatore è rimasto piuttosto limitato. Nel caso la sua ripetitività risulti eccessivamente fastidiosa, si ha comunque la possibilità di disattivarlo.

Conclusioni

Come più volte già fatto presente in diversi passaggi di questa nostra recensione, WRC 10 è un simulatore di corse che fa del realismo il suo punto di forza. Questa tendenza alla verosimiglianza condiziona in positivo sia il gameplay che la grafica e garantisce al giocatore una esperienza coinvolgente e complessa. Di fatti, sempre grazie a questa particolare attenzione, il gioco si impone come la migliore riproposizione virtuale della vera esperienza del rally.

Rispetto ai capitoli precedenti della saga, la principale novità è la maggiore quantità di contenuti legati alla storia del campionato del mondo. Per quanto riguarda invece le meccaniche di gioco, non sono stati apportate modifiche sostanziali, anche se è giusto notare come il team di sviluppo si è adoperato per eliminare alcuni dei difetti riscontrati dal pubblico in WRC 9.

WRC 10 è stato pubblicato lo scorso 31 Agosto ed disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Continuate a seguirci su tuttoteK per leggere recensioni, approfondimenti e speciali dedicati ai migliori giochi del presente e del passato. Per acquistare questo e tantissimi altri gioco, vi suggeriamo di passare da Instant Gaming.

9 Ottimo gioco di corse Punti a favore Esperienza di guida simulata in modo eccellente

Esperienza di guida simulata in modo eccellente Grafica realistica e ricca di dettagli

Grafica realistica e ricca di dettagli Gameplay profondo e variegato Punti a sfavore Poche novità rispetto al suo predecessore