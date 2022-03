A Plague Tale: Requiem, un leak avrebbe svelato la data d’uscita

Un presunto leak avrebbe svelato la data d’uscita di A Plague Tale: Requiem, il cui arrivo sarebbe molto più vicino di quel che si pensa.

La data d’uscita di A Plague Tale: Requiem, sequel di A Plague Tale: Innocence, potrebbe essere stata svelata da un presunto leak. Secondo l’utente di Twitter Okami13, sullo store di Xbox ci sarebbe una data sospetta che indica il rilascio del titolo per il 17 giugno 2021. Anche se l’anno è ovviamente sbagliato, la data del 17 giugno potrebbe essere un importante indizio che indica l’effettiva data in cui il gioco arriverà. D’altronde non è la prima volta che l’Xbox Store anticipa la data di lancio di un gioco prima del tempo.

A Plague Tale: Requiem, maggiori dettagli sulla data d’uscita

Né Asobo Studio, sviluppatori del gioco, e nP Focus Entertainmente, publisher, hanno confermato per il momento la data d’uscita di A Plague Tale: Requiem, ma già in passato avevano confermato che lo avrebbero fatto uscire nel 2022. Un ulteriore indizio inoltre conferma una data di lancio ravvicinata: due giorni fa infatti è uscito un leak con la lista degli achievement del gioco, e di norma questa non viene caricata se non a ridosso dell’uscita di un titolo.

A Plague Tale: Requiem has been given a release date of June 17th on the Xbox store.https://t.co/bRsKP3Sg4I #Xbox pic.twitter.com/PQKRp34lBQ — Okami Games (@Okami13_) March 23, 2022

A Plague Tale: Requiem è stato svelato durante lo showcase di Microsoft all’E3 2021, anche se il titolo è poi stato annunciato anche per PS5 da Focus Entertainment. Il titolo però dovrebbe avere un accordo con Microsoft per cui possa arrivare direttamente nell’Xbox Game Pass sin dalla sua data di lancio, anche se non è ancora completamente certo al 100%. Il nuovo titolo è un sequel di A Plague Tale: Innocence gioco d’avventura uscito nel 2019 che riuscì a riscuotere un certo successo grazie a una buona ambientazione e narrativa.

