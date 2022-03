Dune seconda parte candidato agli Oscar 2022, eccetto che per il miglior regista: Denis Villenueuve vede il lato positivo

I l film Dune, è candidato agli Oscar 2022, eccetto che per la nomination, di miglor regista, del quale egli stesso, Denis Villenueuve vede e ne racconta i lati positivi

Proprio questo fine settimana si svolgerà l’attesissima ed emozionantissima cerimonia di premiazione per i Premi agli Oscar 2022, dove il kolossal fantascientifico: Dune seconda parte è candidato a ben 10 riconoscimenti. Eccetto che per una sola nomination quella di miglior regista, dove Denis Villeneuve, (regista in questione) ne svela il lato positivo.

Denis Villeneuve vede il lato positivo della vicenza, in realtà non è così rammaricato e dispiaciuto del fatto che Dune, il suo film non sia stato nominato agli Oscar 2022 come miglior regista, escluso dalla cinquina di registi già nominati. E ciò lo confessa direttamente in una recente intervista a Variety, al quale gli è stato chiesto cosa lui provasse al riguardo, nonostante Dune sia comunque stato candidato a miglior film.

La risposta di Villeneuve a Variety

La risposta del regista è stata dunque la seguente:

E’ meglio essere in questa posizione che il contrario. Preferisco che la gente dica: avresti dovuto esserlo, invece di che diavolo ci fai lì? Non sto facendo il film per ottenere riconoscimenti, non è quello l’obiettivo. Se lo fai per quell’obiettivo non sei sulla retta via, a mio modesto parere, faccio cinema perchè amo profondamente la forma d’arte del cinema, amo fare film. Se c’è un riconoscimento dopo, ovviamente, è una benedizione e un vantaggio. C’è una voce dentro di me che dice che è bene rimanere affamati, e come regista penso che sarò in grado di digerire film finchè sentirò di poter essere migliore

Anzi Denis Villeneuve si è detto entusista e contento che Dune sia stato nominato i così tante categorie, aggiungendo:

Se un anno fa mi aveste detto che avremmo ottenuto 10 nomination, compresa quella per il miglior film, avrei riso e avrei detto: sei fuori di testa? Sono 10 nomination, tutto quello che posso dire è grazie agli dei del cinema e grazie all’Academy, beviamo un bicchiere di champagne per festeggiare

Per di più Villeneuve ha dichiarato che il suo Dune parte due sarà molto più cinematografico della prima parte.

La cinquina di registi, candidati agli Oscar 2022

Escluso Denis Villenueve, i regista candidati per la nomination agli Oscar 2022, del miglior regista, sono:

Jane Campion, Steven Spielberg, Paul Thomas Anderson, Kenneth Branagh e Ryusuke Hamaguchi.

