The Legend of Zelda Ocarina of Time: il porting su PC è disponibile

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha deciso di stupire ancora una volta i giocatori dato che è già disponibile il suo porting per PC

Era il lontano 1998 quando, nei negozi di tutto il mondo, uscì The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo 64, uno dei migliori videogiochi di sempre che oggi può finalmente godere del suo porting su PC oltre che di un papabile posto nella Hall of Fame! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Porting su PC: non solo Ocarina of Time, ma anche tanti altri

Harbour Masters, la mente dietro al porting su PC di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ha calato il giusto asso nel momento più propizio “aggirando” anche controversie legali visto che il suo codice non utilizza alcun dato trapelato dagli uffici di Nintendo o altri elementi coperti da copyright. Per giocarci, anche su Steam Deck per dirne una, basterà cercare una ROM legale del gioco.

Tra le migliorie, oltre alla grafica a 60 fps con modelli in HD, il titolo può godere di sintesi vocale, ulteriori pacchetti di texture, un audio ripulito, supporto per i possessori sia di Mac che di Linux, mod e tanto altro ancora. Insomma, sarà una vera goduria cavalcare ancora tra i prati di Hyrule!

Stando a dei rumor, infatti, la stessa cosa potrebbe accadere per altri titoli, incluso l’inquietante e dark Majora’s Mask, che hanno fatto la felicità di migliaia e migliaia di videogiocatori ed appassionati di retrogaming in giro per il mondo. Di seguito ve li riportiamo in una tabella:

Banjo-Kazooie

Blast Corps

Body Harvest

Bomberman 64

Conker’s Bad Fur Day

Dinosaur Planet

Kirby 64: The Crystal Shard

Mario Kart 64

Mario Party 3

Mischief Makers

Mystical Ninja Starring Goemon

Paper Mario

Perfect Dark

Pokémon Snap

Pokémon Stadium

Space Station Silicon Valley

Snowboard Kids

Turok 3: Shadow of Oblivion

Yoshi’s Story

