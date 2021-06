A Plague Tale Innocence: è in arrivo su PS5

Asobo Studio ha recentemente confermato in via ufficiale che A Plague Tale: Innocence sbarcherà su PS5 a breve, ma non solo

Infatti pare che, oltre alla PS5, le tenebrose avventure al tempo della Peste Nera di A Plague Tale: Innocence toccheranno anche altre console Next – Gen per la gioia di tutti i loro possessori. Ma andiamo a scoprire un po’ meglio di che cosa si tratta!

PS5: cavalieri e ratti con A Plague Tale: Innocence

La data ufficiale di arrivo di A Plague Tale: Innocence su PS5 è stata fissata al 6 luglio, ma non scordiamoci delle altre console! Nella stessa giornata il titolo riceverà un aggiornamento gratuito su Xbox Series X e Xbox Series S e, sempre per i possessori della console Microsoft, lo stesso vale su Xbox One dove i 60 FPS ed il supporto per l’audio 3D sono inclusi per il massimo dell’esperienza di gioco.

Per i possessori di Nintendo Switch, invece, prossimamente il titolo sarà disponibile tramite il cloud. Inoltre pare che, nel 2022, sarà il turno del seguito che vedrà Amicia ed Hugo affrontare una terribile maledizione assieme ai famigerati ratti della peste. Il seguito dovrebbe intitolarsi Requiem, un nome che è tutto un programma, escirà per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch tramite cloud e Xbox Game Pass.

Si preannunciano dunque nuove vicissitudini per questi due sventurati fratelli, oltre che per l'Europa intera, se la caveranno anche questa volta?