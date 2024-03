Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Rise of the Ronin, la nuova esclusiva per Sony PlayStation 5 targata Team Ninja in arrivo il prossimo 22 marzo

Fra le grandi uscite di questo marzo, insieme a Dragon’s Dogma II (che uscirà esattamente lo stesso giorno) troviamo anche Rise of the Ronin, prossima esclusiva targata Team Ninja per Sony PlayStation 5. Il titolo arriverà il prossimo 22 marzo e ve ne abbiamo già parlato in un’anteprima dedicata, che potete trovare cliccando qui. E in attesa del lancio, perché non dare un’occhiata alla lista trofei? Benvenuti, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Rise of the Ronin consta di 51 statuette totali, di cui 39 di bronzo, 9 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Rise of the Ronin. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Rise of the Ronin: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Lasciare il nido : Hai completato il prologo.

: Hai completato il prologo. Il sipario cala, il sipario si alza : Hai scoperto che la tua Lama gemella è ancora viva.

: Hai scoperto che la tua Lama gemella è ancora viva. Infiltrazione nel complesso penitenziario : Hai trovato Shoin Yoshida.

: Hai trovato Shoin Yoshida. Un ricordo felice : Hai scattato una fotografia per Taka Murayama.

: Hai scattato una fotografia per Taka Murayama. Navi nere, lunghe ombre : Hai completato il Capitolo 1.

: Hai completato il Capitolo 1. Incontro con Kaishu Katsu : Hai parlato con Katsu Kaishu sul fiume Sumida.

: Hai parlato con Katsu Kaishu sul fiume Sumida. Uno spettacolo per lo shogun : Hai scoperto l’identità del samurai misterioso durante il duello.

: Hai scoperto l’identità del samurai misterioso durante il duello. Strane alleanze : Hai negoziato una tregua tra i clan Roshigumi e Chosu.

: Hai negoziato una tregua tra i clan Roshigumi e Chosu. Città dell’oscurità : Hai completato il Capitolo 2.

: Hai completato il Capitolo 2. L’alleanza Satsuma-Choshu : Hai persuaso Takamori Saigo.

: Hai persuaso Takamori Saigo. La battaglia di Toba-Fushimi : Hai posto fine alla battaglia di Toba-Fushimi.

: Hai posto fine alla battaglia di Toba-Fushimi. Intrecci del destino : Hai stabilito il tuo primo legame.

: Hai stabilito il tuo primo legame. Una mano lava l’altra : Hai fatto il tuo primo dono.

: Hai fatto il tuo primo dono. Incontro fatidico : Hai raggiunto il tuo primo legame personale di liv. 4.

: Hai raggiunto il tuo primo legame personale di liv. 4. Casa dolce casa : Hai raggiunto il tuo primo legame area di liv. 3.

: Hai raggiunto il tuo primo legame area di liv. 3. Collezionista : Hai ottenuto la tua prima ricompensa di completamento.

: Hai ottenuto la tua prima ricompensa di completamento. Equipaggiamento da battaglia : Hai potenziato armatura, arma e arma secondaria.

: Hai potenziato armatura, arma e arma secondaria. Trasferimento di potere : Hai eseguito il tuo primo trasferimento legame.

: Hai eseguito il tuo primo trasferimento legame. Risonanza: Hai equipaggiato quattro o più pezzi di equipaggiamento con lo stesso bonus di set per la prima volta.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Rise of the Ronin: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Un nuovo inizio : Hai riarredato la tua nagaya per la prima volta.

: Hai riarredato la tua nagaya per la prima volta. Viaggi nel tempo : Hai riprovato una missione usando per la prima volta il Testamento dell’anima.

: Hai riprovato una missione usando per la prima volta il Testamento dell’anima. Massima diligenza : Hai raggiunto il rango più alto (Maestro) nel dojo.

: Hai raggiunto il rango più alto (Maestro) nel dojo. Genio dell’equitazione : Hai raggiunto il rango più alto (Maestro) nel tiro con l’arco da cavallo.

: Hai raggiunto il rango più alto (Maestro) nel tiro con l’arco da cavallo. Combattente dei cieli : Hai raggiunto il rango più alto (Maestro) nell’addestramento con l’aliante.

: Hai raggiunto il rango più alto (Maestro) nell’addestramento con l’aliante. Specialista delle armi da fuoco : Hai raggiunto il rango più alto (Maestro) nell’addestramento delle armi da fuoco.

: Hai raggiunto il rango più alto (Maestro) nell’addestramento delle armi da fuoco. La fine di un baro : Hai catturato 5 bari giocando a Pari o dispari.

: Hai catturato 5 bari giocando a Pari o dispari. Guru dello stile : Hai padroneggiato tre stili di combattimento.

: Hai padroneggiato tre stili di combattimento. Maestro in un’arte, versatile in tutte : Hai padroneggiato una delle quattro statistiche.

: Hai padroneggiato una delle quattro statistiche. Specialista dei congegni : Hai eseguito sviluppi tecnologici 15 volte.

: Hai eseguito sviluppi tecnologici 15 volte. Bello vederti qui : Hai avuto 50 incontri fortuiti.

: Hai avuto 50 incontri fortuiti. Soldi, soldi, soldi : Hai risparmiato 150.000 sen.

: Hai risparmiato 150.000 sen. Ronin a tutto tondo : Hai raggiunto il livello 55.

: Hai raggiunto il livello 55. Fan delle arti marziali : Hai sconfitto nemici utilizzando tutte le armi.

: Hai sconfitto nemici utilizzando tutte le armi. Ronin solitario : Hai completato una missione senza alleati.

: Hai completato una missione senza alleati. Salvavita : Hai completato gli obiettivi di una missione senza uccisioni.

: Hai completato gli obiettivi di una missione senza uccisioni. La grande occasione : Hai salvato la vita di Shinsaku Takasugi.

: Hai salvato la vita di Shinsaku Takasugi. Addio, gatto nero : Hai salvato la vita di Soji Okita.

: Hai salvato la vita di Soji Okita. Schermidore del crepuscolo : Hai salvato la vita di Ryoma Sakamoto.

: Hai salvato la vita di Ryoma Sakamoto. La caduta del Ronin: Hai spiccato il volo dalla pedana sopraelevata presso il tempio Kiyomizudera.

I trofei d’argento | Rise of the Ronin: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Il futuro della Lama velata : Hai segnato il destino della tua Lama gemella.

: Hai segnato il destino della tua Lama gemella. L’alba di un nuovo Giappone : Hai completato il Capitolo 3.

: Hai completato il Capitolo 3. Voto velato : Hai intrecciato la tua prima relazione romantica.

: Hai intrecciato la tua prima relazione romantica. Segugio nell’ombra : Hai portato a termine 100 assassinii.

: Hai portato a termine 100 assassinii. Custode della pace : Hai sconfitto 50 latitanti.

: Hai sconfitto 50 latitanti. Scalata sociale : Hai partecipato a missioni con tutti gli alleati disponibili.

: Hai partecipato a missioni con tutti gli alleati disponibili. Turista : Hai completato tutti i punti fotografici.

: Hai completato tutti i punti fotografici. I gatti prima di tutto : Hai trovato tutti i gatti.

: Hai trovato tutti i gatti. Le lacrime del Demone blu: Hai sconfitto il Demone blu sulla Nave nera.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Rise of the Ronin: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

Amichevole ronin di quartiere : Hai completato tutte le missioni legame.

: Hai completato tutte le missioni legame. Traversata di mezzanotte: Hai completato una missione ronin opzionale con difficoltà “Mezzanotte” abilitata.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Rise of the Ronin!

L’ascesa del Ronin: Hai ottenuto tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Rise of the Ronin. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Team Ninja qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!