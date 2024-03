In arrivo il reboot de La Storia Infinita?

Sembra che ci sia l’idea di costruire un nuovo franchise cinematografico di film in live- action della saga de La Storia Infinita, un nuovo reboot in arrivo

Già nel 1984 l’amato romanzo fantasy di Micheael Ende era stato portato al cinema con un film, poi, diventato cult. Sembra che ora ci sia l’intenzione di rimetterlo in scena sul grande schermo grazie ad un nuovo reboot cinematografico. Pare che ci sia una nuova partenership tra la Michael Ende Productions e i produttori di See-Saw Films. Insieme sono pronti a riportare il mondo di Fantàsia nelle sale riproponendo una serie di Live-Action. Negli ultimi anni, in effetti, quelli che possiamo considerare come gli “eredi” di Ende hanno ricevuto attenzioni da parte di tutto il mondo, in particolare da parte di studios e piattaforme streaming. Quindi, la See-Saw, ora unita alla Michael Ende Productions, per lo sviluppo e la produzione dei film, ha già ottenuto i diritti da parte dell’esecutore testamentario di Ende. Iain Canning ed Emile Sherman produrranno per See-Saw insieme a Roman Hocke e Ralph Gassmann per Michael Ende Productions.

Reboot de La Storia Infinita, sarà la nostalgia degli anni ’80?

La Storia Infinita è stato pubblicato per la prima volta nel 1979 ed è subito diventato un best-seller in Germania. In seguito è stato tradotto in ben 45 lingue ed ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. La storia racconta di un ragazzino molto fantasioso, Bastian Balthasar Bux che, scappando dai bulli, scopre il libro La Storia Infinita. Il ragazzo si lascia subito trasportare dal libro che narra dell’eroico Atrèyu e della sua missione di salvare il magico regno di Fantàsia e la sua sovrana, l’Imperatrice Bambina dalla distruzione da parte di una forza malvagia chiamata Nulla. Ma, proseguendo nella lettura, Bastian si accorge di non essere semplicemente spettatore della storia, e presto si ritrova trasportato direttamente all’interno del Regno di Fantàsia. La notizia di un ritorno de La Storia Infinita sugli schermi arriva proprio in questo periodo, nel quale stiamo vivendo una rinascita nostalgica degli anni ’80, anche grazie all’uscita di serie televisive come Stranger Things. Infatti, proprio nella serie Netflix i protagonisti hanno eseguito una performace del tema di Giorgio Moroder al sintetizzatore del primo adattamento cinematografico.

E voi cosa ne pensate? Vi aspettavate un reboot de La Storia Infinita? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

