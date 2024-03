Godzilla Minus One: la vittoria all’Oscar è una lezione all’industria

Qualche giorno fa si sono tenuti gli Oscar e Godzilla Minus One ci ha insegnato una grande lezione. Ma non solo a noi, ma soprattutto a tutti quelli che lavorano nel settore cinematografico

Questa edizione degli Oscar 2024 è stata una grande sorpresa per tutti noi. Ci sono stati dei premi talmente meritati e al contempo sorprendenti che questa edizione è diventata una delle migliori nella storia degli Oscar. Ci sono stati ovviamente molti premi affidati a Oppenheimer, per la regia di Christopher Nolan e per l’interpretazione di Cillian Murphy, ma quello che abbiamo più apprezzato è stato Robert Downey Jr, che con la sua vittoria ha concluso un capitolo della sua storia. Ma ora parliamo di qualcos’altro di altrettanto importante, ovvero la vittoria di Godzilla Minus One per i migliori effetti speciali. Non come film straniero, ma proprio come film internazionale per i suoi effetti cinematografici.

La vittoria di Godzilla Minus One agli Oscar dimostra che non servono tanti soldi

La lezione principale che ci insegna Godzilla Minus One è che non serve avere un budget alto per creare degli ottimi effetti speciali. La vera chiave del successo per creare degli effetti speciali ottimi sta nel come si sfruttano i soldi. Prendiamo per esempio The Marvels, che è il più grande flop che il Marvel Cinematic Universe abbia mai fatto in 16 anni di vita. La Marvel aveva speso più di 200 milioni di dollari per il film eppure è stato un disastro totale con degli effetti che lasciavano desiderare. Al contrario, invece Godzilla Minus One ha sfruttato un budget davvero bassissimo, si presuppone che si aggiri intorno ai 15 milioni, anche se il regista non ha mai rivelato quanto hanno speso. Eppure, con meno di 50 milioni di dollari di budget, hanno creato un Godzilla straordinario e gli effetti speciali sono spettacolari.

Il grande trionfo per il Re dei Mostri

La cosa più sorprendente, però, è che Godzilla Minus One rappresenta la prima volta in cui Godzilla vince un Oscar. Il Re dei Mostri è diventato un’icona del cinema, una creatura di cui tutto il mondo e tutto il settore cinematografico si è innamorato. Se si pensa ad un film con un mostro gigante, Godzilla è la prima creatura che viene in mente. Durante il corso della sua esistenza ci sono stati tantissimi film, che hanno visto diversi registi metterci mano e dare una propria interpretazione del personaggio. Alcuni erano ottimi, altri davvero pessimi e altri ancora mediocri, ma fatto sta che Godzilla è un personaggio che tutti amano e che tutti conoscono. Vedere quindi un’icona del cinema così importante come il Re dei Mostri è un vero piacere, sia per i fan della creatura che di quelli dell’intero settore. La vittoria di Godzilla, però, è stata in grande stile, perché ha dimostrato che non servono tanti soldi per rendere spettacolari gli effetti speciali del film.

Voi che ne pensate di Godzilla? Si è meritato l’Oscar, dopo tutti questi anni? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news, speciali e guide dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.