Da quanto tempo si parla di diventare YouTuber? Una nuova forma di influencer che, specialmente negli anni del 2010, era una posizione tanto agognata e desiderata. In questa guida scoprirai come diventare creator su YouTube ed essere uno Youtuber

Il mondo del web è davvero vasto e le possibilità di crescita sono tante, basta continuare ad essere creativi, ma soprattutto determinati. Abbiamo già parlato di come si realizzano video interessanti, ma ora vogliamo parlare nello specifico di come diventare Youtuber. Nello specifico, come si fa a diventare creator su YouTube. Negli ultimi 15 anni ci sono stati tantissimi personaggi che, fino ad oggi, sono diventati dei grandi personaggi del web, per non dire delle icone. Vuoi diventare come loro? Scopriamo insieme come fare.

Un buon trailer | Come diventare creator su YouTube ed essere uno YouTuber

Un ottimo inizio per lanciare la tua carriera da Youtuber potrebbe essere quella di creare un bel trailer del tuo canale. Proprio come funziona per il mondo del cinema, crei un trailer e parli brevemente di cosa parla il tuo canale, quali saranno i contenuti che porterai e cosa i visitatori troveranno nei tuoi video. Cerca di apparire brillante ed energico, ma allo stesso tempo consapevole di quello che parli. La gente segue soltanto le persone che sanno davvero di cosa stanno parlando, ma soprattutto che lo facciano con tanta passione e amore verso il media di cui vanno a parlare nei propri video.

Come vuoi che ti chiamino? | Come diventare creator su YouTube ed essere uno YouTuber

La prima cosa con cui devi partire quando vuoi creare un canale YouTube è il nome con cui vuoi che la gente ti chiami. Su questo hai la piena libertà di scelta, ma tieni sempre a mente che dev’essere un nome che rifletta gli argomenti che tratti. Ci sono alcune persone che hanno scelto il proprio nome e cognome come Sofia Vergara, ad esempio, oppure altri come Cicciogamer, che ha messo la parola che riflette il contenuto che porta sul proprio canale. Oppure, se vuoi essere un po’ più creativo e unico, scegli un nickname o un alias che ti piace e che vuoi usare, come ha fatto Yotobi. L’importante è che tu sia sicuro sul nome che vuoi usare e ti sconsigliamo di cambiarlo, poiché il nome del canale diventerà il tuo marchio quando la gente ti riconoscerà.

Il potere della copertina | Come diventare creator su YouTube ed essere uno YouTuber

Per poter attirare più persone a cliccare sui tuoi video e così ottenere più visitatori e, magari, più iscritti, è la grafica del canale. Devi scegliere un’immagine accattivante sia per l’immagine del profilo che per l’immagine di copertina. Ti sconsigliamo caldamente di andare a cercare delle belle immagini su Google, anche perché quelle potrebbero metterle chiunque. Piuttosto, se hai una certa destrezza con la grafica, mettiti al lavoro al computer e creane una. Ricorda però che lo stile dev’essere coerente con quello che mostri, non puoi usare una copertina cupa per un contenuto allegro o viceversa. Evita anche di usare un carattere o una grafica diversa per l’intestazione, dev’essere tutto uniforme e coordinato. Se non hai dimestichezza, puoi chiedere a qualcuno di crearti la grafica del canale.

La messinscena e l’abbigliamento | Come diventare creator su YouTube ed essere uno YouTuber

Un modo per essere riconoscibile e subito riconducibile a un determinato tipo di argomento è la messinscena e il tipo di look che indossi. Queste sono cose che possono aggiungere più colore ai tuoi video. All’inizio puoi tranquillamente iniziare a girare video nella tua camera, ma comunque metti in mostra qualcosa che sia in linea con l’argomento che tratti. Esempio: parli di videogiochi? Metti in background il poster del tuo videogioco preferito. Se invece parli di viaggi, puoi mettere sullo sfondo un bel paesaggio di un paese che hai visitato o che vorresti visitare e così via.

L’importanza del testo

Per essere sempre riconoscibili e avere una certa attrazione da parte degli spettatori, devi saper creare un bel testo. Devi curare con estrema attenzione la descrizione dei tuoi video. Ma l’arma più potente che puoi usare per attirare i visitatori è un titolo accattivante e qualche elemento curioso. Ti raccomandiamo, però, di non usare titoli clickbait. Il titolo deve sempre rispecchiare quello che poi vai a raccontare davanti alla telecamera. Se ad esempio vuoi fare una recensione di un film, puoi scrivere un titolo carino come “il film maledetto che non dovresti vedere” se ad esempio parli di un film che può essere horror, oppure talmente penoso che non va minimamente visto. Questo può far scattare anche la risata già solo leggendo il titolo.