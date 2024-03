GP di Melbourne: un poster senza Verstappen

Molto curiosa la scelta dei piloti presenti nel poster del GP che si terrà a Melbourne, precisamente in Australia. La cosa più strana, comunque, è che nel poster non è presente il campione degli ultimi due GP, Max Verstappen

Questa domenica, precisamente alle ore 5, per l’ora Italiana, inizierà il GP di Melbourne, del Gran Premio d’Australia. La cosa più curiosa sono i piloti raffigurati nel poster del GP di Melbourne che prenderanno parte alla grande gara. Tra questi vediamo Oscar Piastri e anche Daniel Ricciardo, che tornerà a mandare in delirio la folla dell’Albert Park. Ricciardo partirà in decima posizione, ma già in passato ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter raggiungere il novero dei piloti. Ovviamente i due piloti australiani sono al centro del poster, sia per marcare il loro patriottismo verso la loro terra di canguri, sia per marcare la loro importanza all’interno della gara, visto che giocano in casa. Ma ad affiancarli ci sono anche Valtteri Bottas e Charles Leclerc. Senz’altro un modo per ricordare al mondo che il pilota, nel 2022, ha sfondato guadagnandosi la vittoria per la pole position, la vittoria e il giro veloce in gara sulla stessa pista di Melbourne..

Verstappen assente nel poster del GP di Melbourne

La cosa che ci chiediamo, però, è perché non c’è Max Verstappen nel poster? Parliamo dello stesso pilota che ha vinto al GP d’Arabia Saudita e anche a quello di Bahrain. Che sia un questione di potere, per l’appunto? Come se la questione di Horner avesse influenzato questa scelta e non ci sorprenderebbe. Ma comunque, tornando al succo del discorso, anche Bottas ha vinto il Gran Premio d’Australia, nel 2019. C’è anche da dire che Sauber è come se fosse un australiano in adozione, visto che è il compagno della ciclista Tiffany Cromwell, con la quale trascorre diverse settimane all’anno in Australia. Abbiamo quindi un poster senza i grandi personaggi del momento, cioè Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando, ma al loro posto Bottas, Leclerc, Piastri e Ricciardo.

