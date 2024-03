Hai trovato un gioco interessante sull’app store, ma i controlli del telefono sono fin troppo scomodi? Devi sapere che è possibile collegare il Dualsense PS5 al telefono: ecco come fare!

A volte anche il mobile game ci riserva delle belle sorprese, con dei giochi molto interessanti che però, in realtà, giocandoli con i comandi dello smartphone può essere molto scomodo. Oppure, in altri casi ancora più particolari, hai collegato il tuo account Steam a Steam Link per poter giocare ai videogiochi Steam dal telefono. Soprattutto in questi casi bisogna saper come collegare il Dualsense PS5 al tuo telefono, per rendere le tue sessioni di mobile game ancora più divertenti e comode, ma soprattutto meno stressanti. Vediamo insieme come fare!

Dispositivi compatibili | Come collegare il Dualsense PS5 al telefono: mobile game comodo

Prima di iniziare a capire come si fa a collegare un Dualsense PS5 allo smartphone, bisogna prima sapere quali sono tutti i dispositivi compatibili per collegare il controller al nostro dispositivo che vogliamo utilizzare. Devi prima assicurarti che il tuo dispositivo possa creare la connessione e permetterti così di giocare con il controller. Assicurati anche che il tuo dispositivo abbia ricevuto l’aggiornamento più recente, per evitare di riscontrare dei problemi. Ecco la lista completa di tutti i dispositivi compatibili:

macOS Big Sur 11.3

Android 12

iOS 14.5

iPadOS 14.5

tvOS 14.5

Android | Come collegare il Dualsense PS5 al telefono: mobile game comodo

Se il tuo dispositivo ha un sistema operativo Android, ecco tutta la procedura che devi seguire. Prima cosa: vai alle impostazioni del dispositivo e attiva il Bluetooth. Tieni il controller PS5 vicino allo smartphone e tieni premuto allo stesso tempo sia il tasto PS sia il tasto Share, finché poi non vedi una luce blu che si illumina sul controller. Una volta fatto, vedrai la scritta Dualsense Wireless Controller tra i dispositivi collegabili, cliccaci sopra. Infine clicca sul comando per associare o collegare il controller allo smartphone e il Dualsense si sarà collegato con successo allo smartphone Android!

iOS | Come collegare il Dualsense PS5 al telefono: mobile game comodo

Se invece hai uno smartphone con sistema operativo iOS, la procedura è pressoché identica. Anche qui, per iniziare, vai nelle impostazioni del tuo smartphone e attiva il Bluetooth. A questo punto premi e tieni premuto il tasto Share e il tasto PS, finché il controller non si illuminerà di una luce blu lampeggiante, lo dovresti vedere dopo un paio di secondi. Trova il DualSense Wireless Controller sotto l’opzione altri dispositivi, cliccaci sopra e avrai collegato con successo il Dualsense allo smartphone!

Quali giochi sono supportati?

Arrivati a questo punto della guida, ti starai chiedendo quali giochi mobile supportano il DualSense. Devi sapere che non tutte le applicazioni lo supportano, ma per essere sicuri su quali siano le app che lo supportano, sappi che sono tutte quelle applicazioni sviluppate dai grandi studi. Metti per esempio Call of Duty Mobile oppure ancora PUBG Mobile. Puoi anche cambiare le impostazioni dei comandi andando appositamente nella sezione apposita.

Speriamo che la guida ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei videogiochi e molto altro. Buon divertimento!