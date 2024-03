Teen Titans diventa un live action!

I giovani eroi della DC comics sono pronti a prendere vita, infatti pare che sia in lavorazione un film live action anche sui Teen Titans

I DC Studios guidati da James Gunn e Peter Safran sfornano nuove idee a ritmi davvero sostenuti. Pare, infatti, che ci sia l’intenzione di sviluppare una versione in carne e ossa dei giovani eroi della DC. Perciò sembra certo che Teen Titans avrà un proprio film live action. Ana Nogueira, addetta alla scrittura della nuova trasposizione sul grande schermo di Supergirl: Woman of Tomorrow, è stata incaricata di occuparsi anche del celebre gruppo dei giovani della DC. I famosi personaggi hanno fatto la loro apparizione nei fumetti durante gli anni sessanta. Si tratta di un team composto da supereroi adolescenti formato nello specifico da: Robin, Kid Flash, Aqualad e Wonder Girl. Il gruppo in questione è stato in seguito ampliato dall’introduzione di nuove figure e venne anche rilanciato negli anni ottanta grazie a Marv Wolfman e George Perez. Tra l’altro in quel periodo l’albo The New Teen Titans divenne il fumetto più venduto della DC comics.

Teen Titans non è estraneo al mondo del cinema, anche se non in formato live action

Nell’autunno 2006 uscì il lungometraggio, rimasto inedito in Italia, che fa da finale della prima serie animata, trasmessa su Cartoon Network, diede inizio ai movies sui Titani. Negli ultimi anni ha avuto molto successo la serie animata principalmente rivolta ad un pubblico infantile dal titolo Teen Titans Go! Serie che è andata in onda per otto stagioni su Cartoon Network e che conta più di quattrocento episodi. Grazie a questa serie i Teen Titans sono approdati al mondo del grande schermo. Infatti nel luglio del 2018 è uscito al cinema anche un film d’animazione Teen Titans Go! To the Movie, che ha incassato 52 milioni di dollari in tutto il mondo.

E voi cosa ne pensato di un film live action sui Teen Titans? Fatecelo sapere con un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.