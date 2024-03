Madame Web: ad un mese dalla fallimentare uscita, il film è disponibile in digitale

Ad un mese dal fallimentare debutto al cinema di Madame Web, Sony Pictures ne ha annunciato a sorpresa l’arrivo in digitale in diversi store: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Fra i fallimenti più recenti del Marvel Cinematic Universe possiamo tranquillamente annoverare Madame Web, che nonostante le buone premesse e alcuni trailer interessanti si è poi rivelato un gigantesco flop al botteghino. Disponibile dal 14 febbraio nelle sale dei cinema prodotto da Sony Pictures, Madame Web si pone in universo differente da quello di Venom e Morbius e ha come protagoniste Dakota Johnson e Sydeny Sweeney. Nonostante sia passato nemmeno un mese dall’arrivo al cinema, Sony ha deciso comunque di rendere disponibile la pellicola in digitale, iniziando dunque a ridurre le trasmissioni nelle sale. E quindi sì: Madame Web è disponibile in digitale negli store americani (per ora non si hanno novità per quelli italiani, quindi attrezzatevi con una VPN se volete), in attesa dell’arrivo anche in home video previsto per il 30 aprile. Qua sotto il tweet di annuncio.

‘MADAME WEB’ is now available on digital platforms 🕸️ Find out if it’s worth a watch: https://t.co/0s4GgNpbAa pic.twitter.com/UjhrORhPTZ — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) March 15, 2024

Madame Web è disponibile in digitale in diversi store americani a meno di un mese dall’uscita nelle sale

La versione digitale di Madame Web conterrà alcuni contenuti digitali extra, tra cui un gag reel, alcuni easter egg, scene eliminate e featurette. Purtroppo, la pellicola non ha avuto un buon riscontro né dalla critica né dal pubblico e ha debuttato al botteghino con il record negativo di 17,6 milioni di dollari, superando persino il criticatissimo Morbius che debuttò con 39.1 milioni di dollari. In totale, ad oggi, Madame Web ha incassato circa 96 milioni di dollari, ma ne è costato almeno 100.

La sinossi del film è la seguente:

Madame Web racconta la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche della Marvel Comics. Il thriller ricco di suspense vede Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan che potrebbe avere poteri chiaroveggenti. Costretta a confrontarsi con rivelazioni sul suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro potente, se riusciranno tutte a sopravvivere a un presente mortale.

Approfitterete dell’arrivo in digitale di Madame Web per recuperarlo? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.