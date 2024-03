Come avere Linktree gratis | Marzo 2024

Scopriamo insieme, con questa guida dedicata, come avere Linktree gratis o perlomeno provare a risparmiare per sfruttare l’aiuto del popolare supporto ai content creator

Linktree è, ad oggi, uno degli strumenti di maggior aiuto per tutti coloro che hanno un’attività o un e-commerce online, così come per i content creator e gli influencer che vogliono dare un ordine alle proprie piattaforme. Questo perché Linktree consente di creare pagine personalizzate e adatte alla propria attività per raccogliere in un solo luogo tutti i link di interesse per quell’attività. Se siete influencer, potreste pensare di raggruppare tutti i vostri social in un solo link, se siete proprietari di e-commerce variegati potreste riunirvi tutti gli store, ad esempio. Vi abbiamo già parlato delle varie applicazioni di Linktree in una guida dedicata, che potete trovare cliccando qui, in questa sede vogliamo cercare qualche metodo per avere questo aiuto completamente gratis, o perlomeno provare a risparmiare un pochino nell’acquisto. Vediamo.

I piani di abbonamento

Attualmente, i piani di abbonamento per Linktree sono diversi, ve li riassumiamo nello schema qua sotto:

Linktree Free Link illimitati

Tip Jar e altri tipi di supporto per la monetizzazione Linktree Starter: 4€/mese Opzioni di personalizzazione aggiornate

Dati approfonditi sul pubblico

Strumenti di marketing di affiliazione

Scheduling Linktree Pro: 8€/mese, una settimana di prova gratuita Analisi avanzate

Applicazioni link automatiche e auto-embed

Opzioni di personalizzazione avanzate

Tracciamento delle conversioni

Supporto clienti avanzato

Opzione per nascondere il logo Linktree

Maggiore visibilità Linktree Premium: 22€/mese, per brand e aziende Analisi a vita, supporto premium e onboarding personalizzato

Assistenza clienti dedicata

Configurazione e onboarding personalizzati

Gestore dedicato

Esportazione dati

Contenuti esclusivi

Linktree Free | Come avere Linktree gratis

Come potete vedere, fra i piani di abbonamento figura anche una versione completamente gratis di Linkfree che vi permette di avere comunque la possibilità di raggruppare link illimitati e di sbloccare alcune funzionalità di supporto alla monetizzazione. Se siete creator emergenti e avete un budget esiguo, potreste pensare di buttarvi direttamente su questa opzione, considerando che avreste comunque a disposizione le funzionalità più importanti della piattaforma.

Versione di prova gratuita | Come avere Linktree gratis

Il piano di abbonamento Pro di Linktree permette di provare gratis tutte le varie funzionalità per un periodo di prova di 7 giorni, al termine del quale vi saranno addebitati gli 8 euro mensili necessari a mantenere attivo il servizio. Se decideste di sfruttare questo periodo come pretesto per avere gratis Linktree, vi ricordiamo di disdire il rinnovo prima del termine dei sette giorni, altrimenti l’addebito sarà inevitabile.

Servizi di condivisione abbonamenti | Come avere Linktree gratis

Se invece, ancora, non siete soddisfatti di queste metodologie, potete tranquillamente rivolgervi ai servizi di condivisione degli abbonamenti come GamsGo, GoSplit o Coosub che permettono di acquistare, ad un prezzo irrisorio un abbonamento a NordVPN condividendolo con altri utenti della piattaforma in maniera facile e soprattutto sicura.

E questo è tutto!

